¿Qué es La Regla de Piedad o Mercy Rule en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Aunque el Clásico Mundial de Béisbol se ha jugado por 20 años y llegó en 2026 a su sexta edición, todavía hay seguidores que se sorprenden de ver que un triunfo se concrete antes de cumplirse los 9 innings. Pasó este fin de semana un par de veces, con las victorias de México sobre Brasil (16-0 en seis entradas) y de República Dominicana ante Países Bajos (12-1 en siete inning).

Para ambos casos hay una explicación, la Regla de Piedad, Mercy Rule o triunfo por KO. Esta fue la manera en la que Shohei Ohtani y la selección de Japón consiguieron su primera victoria de esta edición del torneo, un aplastante resultado de 13-0 sobre China Taipéi.

Esta regla se aplica en varios torneos internacionales, incluyendo el Clásico Mundial de Béisbol, para poner fin a partidos con marcadores muy abultados y una diferencia irremontable. No se trata de ahorrar tiempo, hay buenas razones para utilizarla.

Team Mexico WALKS IT OFF to mercy rule Brazil 16-0 🤯🇲🇽 pic.twitter.com/vPavIbhfUP — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) March 9, 2026

¿Cuáles son las condiciones para aplicar la Regla de Piedad?

Para que un juego del Clásico Mundial ese dé por terminado antes del noveno episodio, debe cumplirse una de estas dos condiciones:

Que un equipo gane por 15 o más carreras después de 5 innings completos.

Que un equipo gana por 10 o más carreras después de 7 entradas completas.

Para activar la Mercy Rule debe cumplirse algo más:

Si es el equipo visitante es el que tiene la ventaja, es obligatorio terminar la parte baja del inning (es decir, que se cumpla el turno al bate del local) para que el juego termine.

Si el equipo local es el que toma la ventaja de 10 o 15 carreras durante su turno al bate, el juego termina apenas se anote la rayita que marca la diferencia dictaminada en la regla de acuerdo con el inning que se esté jugando (y habrá un walk-off por regla de piedad).

¿Se puede aplicar en todas las rondas del Clásico Mundial?

No, la Regla de Piedad no aplica en todas las rondas del Clásico. Se permite para la primera ronda y los cuartos de final, pero ya en semifinales y la final no hay KO. En las últimas instancias se juegan los 9 innings independientemente de la diferencia en el marcador.

¿Por qué existe esta regla?

En ligas profesionales no se suele aplicar la Mercy Rule, pero en torneos internacionales es más habitual verla porque son competencias cortas y los equipos tienen rosters más ajustados. En el Clásico Mundial, además, hay importantes limitaciones en cuanto al pitcheo.

Con la regla de piedad se busca evitar el agotamiento de los lanzadores (principalmente del bullpen) para el resto del torneo sobre todo en un duelo en el que ya no es posible competir.

¿Qué equipo ha ganado más juegos por la Regla de Piedad en la historia del Clásico Mundial?

Con su triunfo en la primera jornada de 2026 en el Tokyo Dome contra China Taipéi, Japón llegó a cinco victorias por KO en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, más que cualquier otra selección.

A la escuadra japonesa le siguen Cuba, Puerto Rico y Países Bajos con tres triunfos cada uno por la regla de piedad. En total, se ha decretado en 28 partidos en la historia del torneo.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol