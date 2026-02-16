Relevista de los Rays es la última baja de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

A pocos días de comenzar la concentración para el Clásico Mundial de Béisbol, la selección de República Dominicana recibió una mala noticia cuando confirmaron la baja de un lanzador llamado a ser parte importante del bullpen del manager Albert Pujols.

Este domingo se dio a conocer que el derecho Edwin Uceta no se unirá a la escuadra dominicana en el torneo. Ha presentado molestias en el hombro en el Spring Training y prefirió mantenerse en el campamento de los Tampa Bay Rays con la esperanza de estar listo para el Opening Day de la temporada de MLB.

“Fue una decisión difícil, pero era una decisión que tenía que tomar para prepararme para la temporada”, declaró Uceta al portal de MLB.com, a través del intérprete Kevin Vera. “Obviamente estoy muy molesto por no poder representar a mi país, pero es una decisión que teníamos que tomar pensando en el inicio de la temporada”.

⚾️ Edwin Uceta tiene molestias en un hombro que lo dejarán fuera del Clásico Mundial de Béisbol según informó el dirigente de Tampa Bay Rays, Kevin Cash.



Se espera que el dominicano esté listo para el Opening Day.#MLBxESPN pic.twitter.com/KHnW4QUNAs — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) February 15, 2026

Se supo que Uceta estuvo cumpliendo sesiones de bullpen en República Dominicana en el receso de temporada. Estaba bajo la supervisión del coach de bullpen de los Rays, el venezolano Jorge Moncada, y no había tenido problemas.

Pero tuvo que tomar varios días libres para asistir a su audiencia de arbitraje en Arizona en enero y a su regreso comenzó a sentirse “un poco incómodo”. En el Charlotte Sports Park ha estado atrapando y lanzado pelotas, pero el manager Kevin Cash respaldó su decisión de no asistir al Clásico.

“Ha estado haciendo todo eso. Pero tan pronto como dijo que 'no me siento al 100%', creo que dada su importancia para nuestro equipo, nuestro bullpen, lo más lógico es hacer todo lo posible para retenerlo, tratarlo y ponerlo a su ritmo, en lugar de aumentar su rendimiento rápidamente”, dijo Cash. “No estamos para nada preocupados y tenemos toda la intención de que esté listo para el Día Inaugural”.

¿Quién tomará el lugar de Edwin Uceta en República Dominicana?

Edwin Uceta estaba llamado a tener un rol importante en el cuerpo de relevistas de Albert Pujols. El derecho viene de aparecer en 70 juegos con los Rays en 2025, su máxima cantidad de juegos en cinco temporadas en las Grandes Ligas.

Lanzó 76.0 innings, dejó balance de 10-3 con un juego salvado, efectividad de 3.79 y sumó 103 ponches por 27 boletos. Ni Pujols ni el gerente Nelson Cruz han dicho todavía quien tomará el lugar de Uceta en el roster, pero se empiezan asomar nombres.

Un reporte en medios dominicanos señala que el elegido será otro relevista de MLB, Juan Mejía, que pertenece a Colorado Rockies y que en la campaña pasada tuvo efectividad de 3.96 con 68 ponches en 61.1 innings lanzados.

