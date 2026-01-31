República Dominicana suma a dos relevistas estrellas para el Clásico Mundial 2026

El bullpen de República Dominicana recibió dos confirmaciones que ilusionan al país, de cara al Clásico Mundial que comenzará en marzo. Los relevistas Wandy Peralta y Gregory Soto recibieron el visto bueno para jugar con su nación en el torneo de selecciones.

Estas dos adiciones son muy importantes para el manager Albert Pujols, ya que son lanzadores estelares en Grandes Ligas y los puede utilizar en diferentes roles en su bullpen. En torneos tan cortos, siempre es importante tener brazos sólidos en el cuerpo de relevistas.

Peralta viene de la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas, con los San Diego Padres, con una efectividad de 3.14 en 71.2 entradas lanzadas, con 30 boletos y 63 ponches. El zurdo cumplirá un rol protagónico en el bullpen, sobre todo para enfrentar a bateadores de su misma mano.

Por su parte, Soto, también zurdo, viene de lanzar en 2025 con los Baltimore Orioles y con los New York Mets. Dejó efectividad de 4.18 en 60.1 entradas lanzadas, con 70 ponches y 24 boletos. En situaciones de apremio, el veterano tiende a crecerse y esa es su carta de presentación para unirse al equipo dominicano.

Pujols tendrá un roster plagado de estrellas, pero con ausencias importantes. Se confirmó que José Ramírez no participará en el Clásico por razones personales y esto se suma a una larga lista de peloteros ausentes en el equipo quisqueyano.

Elly De La Cruz, Rafael Devers, Teoscar Hernández y Víctor Robles fueron descartados para el Clásico y todavía se espera la confirmación de Framber Valdez, el estelar lanzador abridor zurdo que sigue en la agencia libre y todavía no ha firmado contrato para la temporada 2026 de la MLB.

República Dominicana tiene la misión de hacer olvidar la actuación de su equipo en el 2023, cuando quedaron eliminados de la primera ronda pese a tener una nómina llena de jugadores estelares.

Con la dirigencia de Pujols y un plantel integrado por estrellas como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr. y Ketel Marte, los quisqueyanos lucen como los favoritos del Grupo D para avanzar a la segunda ronda.

El equipo dominicano jugará en Miami a partir del 6 de marzo y compartirán grupo con Venezuela, Israel, Nicaragua y Países Bajos. Será la primera vez que Pujols dirija en un torneo como este, pero tiene la experiencia de haber ganado la pasada Serie del Caribe que se disputó en 2025 en México.

