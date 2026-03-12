¿República Dominicana y Corea del Sur se han enfrentado alguna vez en el Clásico Mundial de Béisbol?

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ofrecerá un duelo inédito cuando República Dominicana y Corea del Sur se midan en los cuartos de final.

Paradójicamente, a pesar de que ambas selecciones han participado en todas las ediciones del campeonato desde su creación en 2006, nunca habían coincidido en un cruce directo hasta el que disputarán este viernes en el loanDepot park de Miami.

El choque resulta llamativo si se toma en cuenta que los dos países han alcanzado la final del certamen en distintas ediciones. Dominicana vivió su momento más glorioso en 2013 cuando conquistó el título tras derrotar a Puerto Rico en el cotejo decisivo, logrando así el único cetro que posee hasta ahora.

Entretanto, Corea del Sur también supo llegar hasta el último juego de la justa que avala MLB, aunque su destino resultó diferente. En 2009, la novena asiática alcanzó la final, pero terminó cayendo frente a Japón, selección que en ese entonces consiguió su segunda corona consecutiva dentro del torneo.

A pesar de ese historial y de haber sido protagonistas recurrentes del evento, dominicanos y surcoreanos jamás habían cruzado caminos en el Clásico Mundial, particularidad que se romperá en el estadio de los Miami Marlins cuando busquen un cupo en las semifinales en un duelo que promete intensidad y alto nivel competitivo.

Mientras Corea del Sur sobrevivió a un complicado Grupo C en el que finalizó con marca de 2-2, República Dominicana mostró un dominio contundente durante la primera ronda al ganar sus cuatro compromisos del Grupo D.

Para este desafío, el manager de los merengueros, Albert Pujols, utilizará en rol de abridor al zurdo Christopher Sánchez, actual as de los Philadelphia Phillies. El nacido en La Romana no tuvo el mejor estreno en el certamen, luego de permitir tres carreras en apenas 1.1 entradas frente a Israel, actuación que dejó su efectividad en un alto 20.25.

Del lado asiático, el dirigente Ji‑Hyun Ryu aún no ha confirmado oficialmente a su iniciador; sin embargo, diversos reportes apuntan al derecho Hyeong Jun So como elegido para subir al montículo. El diestro dejó una sólida presentación en su debut en esta cita, trabajando 3.0 actos sin permitir carreras versus República Checa el pasado 5 de marzo.

Con historia, talento y un boleto a semifinales en juego, el esperado primer careo entre dominicanos y surcoreanos promete convertirse en uno de los más atractivos de la fase de los mejores ocho del Clásico Mundial 2026.

