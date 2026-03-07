República Dominicana cumple en su debut en el Clásico con paliza ante Nicaragua

Hay encuentros que se definen por un solo swing. El encargado de conducir la victoria de República Dominicana 12-3 sobre Nicaragua en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026 no fue Juan Soto, ni Vladimir Guerrero Jr., ni Manny Machado.

En un lineup plagado de estrellas, la lógica indicaba que el sello de la victoria iba a llegar de uno de esos bates. Sin embargo, el héroe del conjunto quisqueyano fue una de esas estrellas de la generación de relevo: Junior Caminero.

La pizarra marcaba la igualdad 3 carreras por 3 en el sexto episodio, en un inesperado empate a esas alturas del juego. Con Manny Machado en circulación, Caminero sacó la bola de línea trepidante entre el jardín derecho y central, para encender el alma de los aficionados que llenaron el IoanDepotPark de la ciudad de Miami.

¡JUNIOR CAMINERO! ⚡️🇩🇴



¡En el momento indicado, LA MÁXIMA se hace presente para República Dominicana! pic.twitter.com/vXE8iWiYyX — MLB Español (@mlbespanol) March 7, 2026

Caminero corrió las bases con una sensación de alivio, mezclada con adrenalina. Cuando corría por la tercera base ya no contaba con su casco, por la emoción de un batazo de esas características, en un momento en que su país lo necesitaba.

Y así, a fuerza de jonrones, Dominicana consiguió su primera victoria en el Clásico, ya que Julio Rodríguez y Oneil Cruz, en el octavo inning, sonaron cuadrangulares para poner el marcador final.

En total, la ofensiva de Dominicana conectó 14 hits, con dos de Fernando Tatís Jr. (3-2), dos de Juan Soto (4-2), dos de Machado (4-2) y dos de Caminero (3-2).

"Quería llegar a las bases, esa era mi plan. Con ese lineup de nosotros es lo mínimo que yo podía hacer en el partido. El juego inició demasiado caliente, ellos hicieron buenos turnos, sacaron a nuesto abridor en el segundo inning y nunca tuvimos miedo", dijo para One Baseball Network Fernando Tatís Jr., quien se embasó en cuatro ocasiones con dos hits y dos boletos.

Salida complicada para Cristopher Sánchez

Cristopher Sánchez, quien en 2025 quedó en segundo lugar en la lucha por el Cy Young de la Liga Nacional, no pudo con los bates de Nicaragua. El zurdo de los Philadelphia Phillies tuvo una salida complicada, con 6 hits permitidos, 3 carreras, 1 boleto y 4 ponches en apenas 1.1 innings.

Luego, el relevo del manager Albert Pujols se combinó para completar 7.2 innings de labor sin permitir carreras, en una labor combinada de Huascar Brazobán, Juan Mejía, Dennis Santana, Seranthony Domínguez, Wandy Peralta, Camilo Doval, Gregory Soto y Elvis Alvarado.

Pese a la titubeante apertura de Sánchez, el dugout dominicano jamás perdió la fe. Los bates respondieron con la contundencia esperada, dando la vuelta al marcador para sellar una victoria que, al final, pareció inevitable

