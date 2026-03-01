¿Quién es el único jugador con 7 carreras remolcadas en un juego del Clásico Mundial de Béisbol?

Los registros del Clásico Mundial de Béisbol son relativamente nuevos, ya que es un torneo que se jugó por primera vez en 2006. Los libros de récords del campeonato de selecciones cambiarán con los años, pero hasta ahora Ken Griffey Jr. tiene un renglón importante en ellos.

Griffey Jr., miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y uno de los mejores jardineros centrales de la historia, participó con Estados Unidos en el Clásico Mundial de 2006, cuando pertenecía a los Cincinnati Red y tenía 36 años de edad.

Ya estaba lejos de su mejor forma, quizás en la recta final de su carrera, pero eso no le impidió demostrar que es uno de los mejores bateadores de la historia. Su elegancia, capacidad para batear para cualquier parte del campo y poder lo llevaron a brillar en esa edición del torneo,

Griffey Jr. se convirtió en el jugador con más carreras impulsadas en el Clásico Mundial con las 7 que impulsó ante Sudáfrica en la primera ronda del evento de 2006. Desde entonces, ningún otro jugador ha podido quitarle esa marca.

A Adrián González le faltó poco para alcanzarlo con sus 6 impulsadas en 2009 con México, pero lo de Ken Griffey Jr. es increíble: en 22 años de carrera en las Grandes Ligas, solo en una oportunidad pudo remolcar 7 carreras o más en un juego.

Ken Griffey Jr. estará en nuevo rol en el Clásico Mundial 2026

Griffey Jr. estará en la edición 2026 del Clásico Mundial, ta que fue anunciado por el comité organizador del torneo como Embajador Global para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. También estará como parte del cuerpo técnico de Nicaragua en el torneo, de la mano del manager Dusty Baker.

“Hacer crecer el juego de béisbol en todo el mundo es una misión que tengo”, expresó Griffey Jr., quien jugó en MLB con los Mariners, Reds y White Sox. “Hay mucha anticipación alrededor de este torneo, así que tener la oportunidad de concentrarme y compartir cómo todos estos diferentes países se conectan con nuestro gran deporte es una oportunidad que de verdad me emociona”.

Griffey Jr. fue 13 veces All Star, 7 veces Bate de Plata, ganó 10 Guantes de Oro, consiguió un MVP y conectó 2.781 hits con 630 jonrones en 22 años de carrera. Siempre se mantuvo alejado de la polémica, siendo un gran ejemplo para la sociedad.

