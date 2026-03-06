Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto comparan jugar la Serie Mundial con el Clásico Mundial

La selección de República Dominicana no tiene nada que envidiar a escuadras poderosas de este Clásico Mundial de Béisbol como Estados Unidos y Japón. Y por si fuera poco, a la nómina de estrellas de MLB con la que llegan a esta edición del torneo hay que añadir el envión anímico que significó jugar dos choques de preparación en Santo Domingo, ante una afición entregada a su equipo nacional.

Cada integrante del combinado dominicano ha ofrecido declaraciones sobre lo que significaron esos partidos de fogueo ante Detroit Tigers en el Quisqueya Juan Marichal, pero sobre todo, han dejado saber la entrega y compromiso que tienen para ir por la corona en el torneo.

Incluso astros de Grandes Ligas con contratos multimillonarios y experiencia en la Serie Mundial, como Juan Soto (New York Mets) y Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays) compararon su paso por la selección de República Dominicana para este Clásico Mundial con su paso brillante por las mayores.

#BéisbolListín | Vladdy Jr. y Soto afirmaron jugar RD fue más grande que jugar en Serie Mundial.



"El año pasado yo fui al juego 7 de la Serie Mundial y el primer juego en Dominicana, yo estaba más nervioso", expresó Vladdy Jr.

“Para mí tiene que ser uno de los tres mejores momentos de mi carrera, y no el tercero”, dijo Soto, que jugó el Clásico de Otoño dos veces. “Jugar en la República Dominicana frente a mi familia y a mi abuelo, que tenía mucho tiempo sin verme jugar en vivo, es algo muy especial”.

Lo dice el dueño del contrato más grande en la historia del deporte profesional estadounidense, que tiene un campeonato de bateo, varias marcas ofensivas, seis Bates de Plata, un anillo de Serie Mundial y regresó a la disputa por el título en su año con los Yankees, en 2024. Con todas esas credenciales, el outfielder y bateador zurdo de 27 años nunca había jugado como profesional en su país.

Vladimir Guerrero Jr. cumple un sueño familiar

Guerrero tiene más viva la imagen de lo que significa disputar una Serie Mundial, pues fue parte de la tropa canadiense que acaba de perder en siete juegos ante Los Angeles Dodgers.

“Nada se compara con jugar para tu país”, señaló Guerrero Jr. ante los periodistas quisqueyanos. “Cuando ves el nombre de República Dominicana en el uniforme, no piensas en el equipo de Grandes Ligas al que perteneces. Todos dejamos el ego a un lado y jugamos por el país. El año pasado yo fui al Juego 7 de la Serie Mundial. En el primer encuentro en Dominicana yo estaba más nervioso que en ese Juego 7”.

“Vladdy” está debutando en el Clásico Mundial en 2026 y no podía esperar a ver la reacción de su padre, el miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero Sr., cuando viera su nombre en la camiseta de la selección nacional.

Y fue muy emotiva, Guerrero padre le dedicó unas palabras en un post en redes sociales: “Verte con ese uniforme de nuestro país es algo que no puedo expresar con palabras. El orgullo y la alegría no caben en mi pecho. Estoy viviendo un sueño a través de ti”.

