República Dominicana vs. Japón: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

Hay una posibilidad de que República Dominicana y Japón se crucen en la segunda ronda de la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol. Y si sucede, de seguro veremos un partido electrizante por la calidad de los rosters con los que se presentan a este torneo.

Ambas selecciones tienen a súper estrellas de MLB en sus filas y las dos han celebrado el título, si bien Japón tiene tres coronas en cinco ediciones y los dominicanos no han podido revalidar su éxito de 2013.

Shohei Ohtani, Munetaka Murakami, Seiya Suzuki y grandes figuras de la NPB tienen el objetivo de reeditar su triunfo de 2023, pero enfrente tendrán a jugadores de la jerarquía de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Fernando Tatís Jr. y muchos más.

Vladimir Guerrero Jr. es la adición más reciente del equipo de la República Dominicana que irá al Clásico Mundial de Béisbol 2026. 🤩⚾ pic.twitter.com/afPwtXq85P — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) January 28, 2026

Por eso el exMLB y también antiguo gerente de la escuadra de República Dominicana, Stanley Javier, siente que los quisqueyanos son favoritos en esta comparación con Japón y Estados Unidos.

“Los tres países son muy buenos. Si comparas a jugadores por jugadores te das cuenta de que no puedes elegir un país sobre otro tan fácilmente. Pero este año me gusta el balance del equipo dominicano, y me gusta aún más el pitcheo, por esa razón lo doy como favorito”, declaró Javier en una entrevista para el medio dominicano Listín Diario.

Receptor: Austin Wells vs. Yuhei Nakamura

Ciertamente Wells tiene mejores números ofensivos (sumó 21 jonrones, 22 dobles y 71 carreras impulsadas con los New York Yankees en la temporada de 2025) pero el veterano Nakamura lo aventaja por su experiencia, sobre todo en torneos internaciones, y también hay que tomar en cuenta que será la primera vez que el careta del equipo del Bronx sea parte de una selección dominicana.



Ventaja: Japón

Primera base: Vladimir Guerrero Jr. vs. Munetaka Murakami

Ahora es que sabremos lo que puede hacer Munetaka Murakami en MLB pues acaba de firmar con Chicago White Sox. Antes de eso había deslumbrado en el Clásico de 2023 y luego tuvo un bajón ofensivo por lesiones. En cambio Guerrero está en su mejor momento: viene de su quinta temporada con al menos 23 cuadrangulares y 84 impulsadas, ha ganado un Guante de Oro y dos Bates de Plata y tiene cinco invitaciones al Juego de Estrellas.



Ventaja: República Dominicana

Segunda base: Ketel Marte vs. Shugo Maki

Maki, de 27 años de edad es un jugador con amplia experiencia en torneos internacionales, incluyendo su paso exitoso por el Clásico Mundial en la edición de 2023. Sin dudas será una pieza importante para Japón pero Marte luce más completo, con tres campañas seguidas de al menos 25 jonrones y más de 70 impulsadas y un Bate de Plata.



Ventaja: República Dominicana

Tercera base: Manny Machado vs. Kazuma Okamoto

Con Okamoto pasa lo mismo que con Murakami: han sido estrellas en la NPB, acaban de aterrizar en las Grandes Ligas y son polivalentes en la defensa, pero todavía no se pueden comparar con un astro de MLB como Machado, que tiene dos Guantes de Oro, tres Bates de Plata y 7 invitaciones al All Star y que viene de dar 27 jonrones y remolcar más de 90 anotaciones con San Diego.



Ventaja: República Dominicana

Campocorto: Geraldo Perdomo vs. Kaito Kozono

Kozono es un bateador zurdo de 25 años de edad que tiene la capacidad de defender tres de las cuatro posiciones del infield. No tiene poder, pero sí buen contacto y velocidad en las bases y tiene más experiencia en estos torneos que Perdomo, lo que le da ventaja aunque éste venga de conectar 20 cuadrangulares y remolcar 100 carreras y tenga un Bate de Plata.



Ventaja: Japón

Jardín izquierdo: Juan Soto vs. Masataka Yoshida

No hay punto de comparación, Yoshida no ha podido replicar en Boston el éxito de su primer año en Grandes Ligas y cada vez pasa menos tiempo en el outfield por las lesiones, mientras que Soto es una superestrella consolidada y el dueño del mayor contrato en la historia del deporte profesional. El dominicano de los Mets viene de su segunda temporada seguida de 40 jonrones y 100 impulsadas.



Ventaja: República Dominicana

Jardín central: Juio Rodríguez vs. Seiya Suzuki

Suzuki suele jugar más en el jardín derecho, pero tal vez tenga que mudarse al bosque central para ayudar a su selección. El japonés ha demostrado en su país y en la MLB que tiene poder (sumó 32 jonrones y 103 carreras impulsadas en 2025), pero Julio Rodríguez tiene mejor defensa, está más habituado a esta posición y tiene una ofensiva temible, con al menos al menos 20 cuadrangulares, 68 remolcadas y 24 bases robadas en cada una de sus cuatro campañas en MLB.



Ventaja: República Dominicana

Jardín derecho: Fernando Tatís Jr. vs. Shota Morishita

Morishita es un bateador derecho con mucho poder, que viene de dar 23 jonrones, 24 dobles y remolcar 89 carreras en la liga japonesa y a quien el manager Hirokazu Ibata ya ha alineado como cuarto bate en la selección nacional. Pero aquí Tatís Jr, parece estar un poco por encima en el nivel por ser más completo, con una defensa sólida y bateo consistente.



Ventaja: República Dominicana

Bateador designado: Junior Caminero vs. Shohei Ohtani

Nada qué decir. Caminero viene de un gran año con los Rays de Tampa Bay, con quienes dio 45 jonrones y remolcó 110 carrera. Pero no se puede comparar con Ohtani, un jugador que hace historia cada año en MLB, que tiene cuatro premios MVP y que en 2025 sumó su segunda campaña seguida de más de 50 cuadrangulares y 100 impulsadas.



Ventaja: Japón

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol