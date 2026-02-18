República Dominicana vs. Puerto Rico: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

Que no compartieran grupo en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol ya le quitaba un poco de sabor a la siempre esperada confrontación entre las selecciones de Puerto Rico y República Dominicana, que este año tiene como gran atractivo ver como de managers a Yadier Molina y Albert Pujols.

Pero el panorama empeoró cuando los boricuas supieron que tendrían que disputar el torneo sin tres de sus principales figuras de MLB: Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez. Los dos primeros no recibieron la aprobación del seguro, mientras que Báez quedó fuera por una suspensión por consumo de sustancias prohibidas (marihuana).

Eso fue un golpe letal para las aspiraciones de Puerto Rico, que ha sido dos veces subcampeón del Clásico, aunque en la gerencia de la selección tratan de buscar un lado positivo.

JUAN SOTO MY GOODNESS 💪



Dominican Republic is on the board 🇩🇴



📺: WBC on FS1 pic.twitter.com/MjMCK3VK6Q — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 16, 2023

“Éste es un equipo joven que, por las razones que ya todos sabemos, no cuenta con esos jugadores (Correa, Lindor y Báez). Pero nos sentimos contentos porque, al final del día, muchos jóvenes van a tener la oportunidad de salir al terreno de juego y mostrar sus habilidades”, le dijo Carlos Beltrán, el gerente, a la prensa de su país.

Los dominicanos están en el extremo opuesto. Se presentarán con una ofensiva letal y un equipo lleno de estrellas de Grandes Ligas, en el que están confirmados Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Fernando Tatís Jr., entre otros grandes jugadores.

Receptor: Austin Wells vs. Martín Maldonado

El argumento es debatible, pero hay una razón por la que el veterano Maldonado tiene una ventaja aquí, a pesar de que con 39 años de edad tendrá su última experiencia como jugador activo y que su aporte ofensivo es escaso. Wells viene de dar 21 jonrones, 22 dobles y remolcar 71 carreras con los Yankees, pero no tiene la experiencia del boricua ni su magistral manejo del pitcheo y eso puede ser clave en este torneo.



Ventaja: Puerto Rico

Primera base: Vladimir Guerrero Jr. vs. Emmanuel Rivera

De aquí en adelante no hay comparaciones justas. Rivera ni siquiera tenía un lugar asegurado entre los titulares de Yadier Molina hasta que se confirmaron las ausencias de Correa, Lindor y Báez. Podría alternarse en las esquinas del infield con Nolan Arenado y tiene algo de experiencia como inicialista pero apenas jugó 42 partidos con Baltimore en 2025, mientras que Guerrero es un ganador del Guante de Oro y dos Bates de Plata con cinco invitaciones al Juego de Estrellas que en 2025 sumó cinco campañas con por lo menos 23 cuadrangulares y 84 impulsadas.



Ventaja: República Dominicana

Segunda base: Ketel Marte vs. Willie Castro

Castro llega al rescate de la escuadra boricua en emergencia por las bajas significativas en el infield. Acaba de firmar con Colorado Rockies y tendrá en 2026 su primera experiencia en el Clásico Mundial. Los reportes destacan que entre sus herramientas están la versatilidad defensiva y su condición de bateador ambidiestro, pero nada que puede hacerle sombra a Marte, que ha ido a tres Juegos de Estrellas y ganado dos Bates de Plata, fue MVP de una Serie de Campeonato y viene de tres campañas seguidas con al menos 25 jonrones y más de 70 impulsadas.



Ventaja: República Dominicana

Tercera base: Manny Machado vs. Nolan Arenado

Es bien sabido en MLB que Arenado y Machado tienen una suerte de rivalidad personal que han ido cultivando con los años, y es una lástima que Arenado no llegue a este Clásico en su mejor momento. Su defensa sigue siendo de élite, pero viene de su peor temporada ofensiva con 12 jonrones y 52 remolcadas. En cambio, Machado conectó 27 cuadrangulares y 33 dobles e impulsó 95 carreras con San Diego en 2025.



Ventaja: República Dominicana

Campocorto: Geraldo Perdomo vs. Edwin Arroyo

Arroyo tendrá la gran responsabilidad de ser el sustituto de Francisco Lindor y será interesante ver cómo lo maneja. Es un prospecto de primer nivel que tiene buenas proyecciones en Cincinnati. Pero Perdomo ya está establecido, con cinco temporadas en Grandes Ligas y en 2025 dio 20 cuadrangulares y produjo 100 anotaciones, además de que tiene un Bate de Plata y ha ido al All Star.



Ventaja: República Dominicana

Jardín izquierdo: Juan Soto vs. MJ Meléndez

No hay nada qué decir aquí. Meléndez no se ha distinguido por sus cualidades ofensivas y esa carencia lo tuvo relegado con Kansas City Royals por cuatro años, y ahora tratará de impulsar su carrera con los Mets. Tiene en frente a uno de sus compañeros, Soto, que tiene una hoja de vida envidiable: ganó un título de bateo, fue campeón de la Serie Mundial, tiene cuatro Bates de Plata y cuatro apariciones en el Juego de Estrellas además de venir de su segunda campaña de al menos 40 jonrones y 100 impulsadas.



Ventaja: República Dominicana

Jardín central: Julio Rodríguez vs. Eddie Rosario

El veterano Rosario fue clave para que Atlanta Braves conquistara el título de la Serie Mundial en 2021 (fue el MVP de esa Serie de Campeonato), pero su carrera viene en picada y sólo jugó cinco partidos en MLB en 2025. En cambio Rodríguez va en ascenso con Mariners, tiene dos Bates de Plata y en cada una de sus cuatro temporadas en MLB ha conseguido al menos 20 cuadrangulares, 68 remolcadas y 24 bases robadas,



Ventaja: República Dominicana

Jardín derecho: Fernando Tatís Jr. vs. Heliot Ramos

Desde su mudanza al jardín derecho Tatís Jr. ha ganado dos Guantes de Oro y dos de Platino, y puede presumir también de sus dos Bates de Plata y tres invitaciones al Juego de Estrellas. Está muy por encima de Heliot Ramos, de San Francisco, que es una de las mejores piezas en el roster de Molina y tiene dos temporadas seguidas con 20 jonrones y 20 dobles.



Ventaja: República Dominicana

Bateador designado: Junior Caminero vs. Christian Vázquez

Para Vázquez es un punto a favor la experiencia y que puede jugar detrás del plato. Pero en lo que se refiere al aporte ofensivo no hay mucho qué analizar: suma 71 jonrones y 349 impulsadas en 11 temporadas en MLB, mientras que Caminero es una estrella emergente de los Tampa Bay Rays y en 2025 conectó 45 vuelacercas y remolcó 110 carreras.



Ventaja: República Dominicana

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol