La respuesta de Juan Soto a su cambio de posición al jardín izquierdo de los Mets

Juan Soto se mudará al jardín izquierdo después de su primera temporada con los New York Mets. El gerente general del equipo, David Stearns, informó que el dominicano cambiará de lugar en las praderas y dejó abierta la posición de patrullero derecho en el equipo.

Soto no es un jugador élite a nivel defensivo. Su brazo quizás está por debajo del promedio entre los jugadores que tienen la posición de jardinero derecho y por eso se produjo el cambio de posición.

El novato Carson Benge, Tyrone Taylor, Brett Baty y MJ Melendez pelearán por la posición en los campos de entrenamiento, mientras Soto participa con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol que comenzará en marzo.

La idea de la mudanza de Soto surgió en una conversación entre el jugador y Carlos Mendoza, manager del equipo, sobre el Clásico Mundial. Se espera que el patrullero ocupe el jardín izquierdo del equipo dominicano en el torneo de selecciones.

"Mendy, si quieres que lance, ¡yo lanzo!", le respondió Soto a Mendoza, asegurando que estaría dispuesto a cambiar de posición, si el equipo así lo necesitaba.

David Stearns announces that Juan Soto will play left field for the Mets this season pic.twitter.com/1P2kD1GpTQ — SNY (@SNYtv) February 10, 2026

Esto encendió la llama para que Mendoza llamara al gerente general Stearns y le comentara la situación de mover a Soto. Al final de cuenta, todas las partes quedaron satisfechas y en 2026 los Mets tendrán al jardinero dominicano en ese lugar de las praderas.

Se espera que el recién llegado al equipo, Luis Robert Jr., quien jugó en varias posiciones de los jardines en 2025 con los Chicago White Sox, sea el jardinero central a tiempo completo. Tiene un gran brazo, un buen alcance y será un líder para los otros patrulleros del equipo.

Soto firmó por 15 años y 765 millones en la temporada baja pasada, convirtiéndose en el pelotero mejor pagado de todo el beisbol. Su enfoque seguirá siendo la parte ofensiva, que le ha permitido ser uno de los mejores toleteros de las Grandes Ligas.

El dominicano tiene experiencia en la posición, sobre todo en su etapa con los Washington Nationals. Participó en 112 juegos en el bosque izquierdo para los Nats en el 2018 y 150 en el 2019, año en el que ganaron la Serie Mundial, con Soto como figura.

El año pasado, Soto volvió a demostrar sus dotes ofensivos, con una línea de .263/.396/.525, 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos en su primer año con la camiseta de los metropolitanos.

