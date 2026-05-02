El resultado de la resonancia magnética del dominicano de los Yankees Jasson Domínguez

Los New York Yankees prendieron las alarmas esta semana tras el pelotazo que sufrió el jardinero y designado dominicano Jasson Domínguez, quien tuvo que someterse a una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión que pudo haberle sacado de acción por varias semanas.

No obstante, el periodista Gary Phillips del New York Times informó que el resultado de la resonancia magnética no reveló ninguna lesión grave que lamentar y que el dominicano se pondrá a las órdenes del manager Aaron Boone desde este fin de semana.

Domínguez fue golpeado en el codo izquierdo por una recta cortada de 89.1 millas por hora del veterano abridor de los Rangers, Nathan Eovaldi, en el cuarto inning del juego del pasado miércoles. El dominicano no salió de inmediato, se mantuvo en juego para correr las bases, pero en la parte baja de la entrada fue reemplazado por Max Schuemann (recién ascendido desde Triple A) en el jardín izquierdo.

Jasson Dominguez's CT scan came back clean and Aaron Boone hopes to be able to use him off the bench tonight, per @GaryHPhillips pic.twitter.com/apjXlBei6Z — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 1, 2026

“Me dio justo en el codo”, explicó Domínguez. “Hasta este momento, no siento ninguna preocupación... Justo cuando me golpeó, mi brazo se adormeció un poco, pero desde entonces sólo ha estado hinchado. Esto es béisbol. Es lo que es”.

Domínguez estuvo encendido todo el Spring Training y sus primeras semanas con el Scranton, pero a su llegada a las mayores no pudo replicar ese ritmo. Estaba jugando su tercer partido cuando fue golpeado y apenas tiene un hit (un sencillo), con promedios de .111/.200/.111 y OPS de .311 sin remolcadas.

¿Cómo es el contrato de Jasson Domínguez con los Yankees?

Jasson Domínguez está en su cuarta experiencia en las mayores. En 2026 sigue en condición de pre-arbitraje, lo que significa que recibirá sueldo mínimo. Los Yankees le dieron contrato de Grandes Ligas para la campaña de 2026 y en este año recibirá un salario de 780.0000 dólares.

¿Cuánto tiempo le queda bajo control del club?

A Domínguez, que con 23 años de edad es aún muy joven, le queda esta temporada pre-arbitraje antes de poder ser elegible para discutir un aumento de salario, por lo que a los Yankees les queda todavía mucho tiempo de control sobre el jugador dominicano.

¿Cuándo podrá Jasson Domínguez ir a la agencia libre?

A menos de que la gerencia de los Yankees se decida a ofrecerle una extensión, a Domínguez le falta mucho tiempo para pensar en un contrato multianual. El dominicano que es dueño de las cinco herramientas será elegible para la agencia libre después de que termine la temporada de 2030.

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