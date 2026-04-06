Los resultados de los rayos x en la mano de Mike Trout

Mike Trout sufrió un pelotazo el domingo que le causó una contusión, en el octavo episodio del encuentro entre Los Angeles Angels y los Seattle Mariners. Después de la victoria 8-7 de los californianos, el estelar jardinero se sometió a unos rayos X para determinar el alcance de la lesión.

El manager del equipo, Kurt Suzuki, informó que los exámenes realizados a su principal estrella resultaron negativos, aunque fue un gran susto para el cuerpo técnico de la divisa.

El jugador de 34 años de edad está bajo observación diaria y volverá al terreno de juego una vez que se sienta bien y que la hinchazón en la zona del impacto baje.

"Después de ver lo mucho que se hinchó, me asusté", dijo Trout tras el partido, según Rhett Bollinger de MLB.com. "Así que estoy aliviado de que no esté rota".

Mike Trout's left hand was noticeably swollen. Said he initially couldn't take off his batting glove after being hit and that's why he left the game. He's relieved the X-rays were negative because the swelling and loud sound when getting hit scared him. Didn't hit the pad. — Rhett Bollinger (@RhettBollinger) April 6, 2026

Casey Legumina, relevista de los Mariners, realizó un envío en recta a unas 94 millas por hora que se quedó muy adentro en la zona e impactó al jardinero. Inmediatamente el personal médico de los Angeles salió al terreno a evaluar a Trout y tras algunas conversaciones con el manager Suzuki, determinaron que lo mejor era que abandonara el partido.

"Sabemos por dónde están intentando sacarme out, con rectas arriba y adentro, así que es frustrante", comentó Trout sobre el pitcheo de Legumina. "Sabes, si no puedes controlarla ahí arriba, no deberías hacerlo. Pero bueno, es lo que es".

Trout se fue de 4-1 en el encuentro y fue sustituido por el venezolano Oswald Peraza, quien entró a correr en la inicial. Fue la segunda vez en la serie que el patrullero fue golpeado por un lanzamiento descontrolado del pitcheo de los Mariners.

Mike Trout leaves the game after getting hit by a pitch on the hand pic.twitter.com/ISOz5Janj6 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 5, 2026

El ex MVP ha jugado todos los partidos de los Angels este año. En la temporada pasada se limitó a 130 encuentros y la idea es que pueda mantenerse en acción para ayudar al equipo a buscar un pase a la postemporada, algo que no logran desde la temporada 2014.

Entre 2023 y 2024, Trout apenas participó en 111 encuentros, después de varias lesiones que limitaron el tiempo de juego del estelar jardinero central.

Los Angeles acumulan 11 temporadas seguidas sin ir a un juego de playoffs y para revertir esa racha adversa, necesitan del aporte de Trout. La seguidilla de los californianos sin jugar postemporada es la tercera más larga en la historia de las Grandes Ligas.

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