Reynaldo López logra reducir su suspensión por la pelea con Jorge Soler

Reynaldo López, lanzador de los Atlanta Braves, vio reducida su suspensión a cinco juegos, luego de la trifulca que hubo esta semana en el encuentro ante Los Angeles Angels, con Jorge Soler como protagonista.

El castigo inicial para ambos dominicanos había sido de siete encuentros. Sin embargo, Atlanta apeló la suspensión y lograron reducir a cinco encuentros la medida disciplinaria. El lanzador ahora tendrá la oportunidad de tener su próxima apertura programada.

Además de la suspensión, ambos jugadores fueron multados por una cantidad de dinero que no fue revelada por la MLB. Soler se molestó por un lanzamiento pegado de López, lo confrontó y ambos jugadores se fueron a las manos.

Soler había conectado cuadrangular en su primer turno y luego no estuvo de acuerdo con un lanzamiento que por poco le alcanza. Al ver la molestia del bateador, López invitó a pelear al cubano cerca del montículo.

Reynaldo Lopez has had his suspension reduced to five games, allowing him to make his next scheduled start pic.twitter.com/qqug5rRuq0 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 8, 2026

Las bancas se vaciaron y hay una imagen que recorrió todas las redes sociales. López tomó la pelota con su mano derecha e impactó en el rostro a Soler, quien se salvó de un golpe más fuerte gracias a la protección de su casco.

Soler habló sobre la situación y dijo que la situación se descontroló cuando escuchó las palabras de López, después del lanzamiento pegado.

“Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó”, aseguró Soler. “Obviamente, tengo buenos números contra él. Después del jonrón y de que me golpeara, luego ese pitcheo se le fue demasiado alto y cerca de mi cabeza. A este nivel, no puedes fallar así”, dijo Soler, quien tiene de 23-14 con cinco vuelacercas y tres dobles frente a su excompañero.

López, quien tendrá la oportunidad de cumplir con su próxima apertura como parte de la rotación de los Atlanta Braves, lamentó lo sucedido esta semana.

“Es una lástima la situación y cómo se dieron las cosas”, dijo López. “De mi parte, nunca hubo intención de golpearlo en ningún momento. Así que, de nuevo, es una lástima”.

MLB, en un comunicado publicado el miércoles, informó que ambos jugadores apelaron. "Las suspensiones de López y Soler estaban programadas para entrar en vigencia esta tarde del miércoles, cuando los clubes se enfrentaban en el último choque de una serie de tres juegos. Sin embargo, tanto López como Soler ha optado por apelar. Así que el castigo se postergará hasta que el proceso se complete".

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