Ronald Acuña Jr. abandona el juego ante los Rockies con lesión en los isquiotibiales

El jardinero venezolano de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., salió este sábado en la noche del partido ante los Colorado Rockies con rigidez en los isquiotibiales mientras corría hacia la primera base.

Acuña fue puesto out con un rodado hacia el campocorto en la parte alta de la segunda entrada y comenzó a cojear mientras recorría la línea hacia la primera almohadilla. Los Braves le realizarán pruebas este domingo para saber el alcance de la lesión, que podría colocarlo en la lista de lesionados si necesita tiempo para sanar.

Cabe recordar que este tipo de lesiones puede apartar a los jugadores de 4 a 6 semanas, sin al final hay una rotura en el tendón de la corva.

Ronald Acuña Jr. exited today’s game early with left hamstring tightness.



(H/T: @Mike_Kurland) pic.twitter.com/YM4g8aIkH3 — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) May 3, 2026

Acuña no ha disputado más de 95 partidos en una temporada desde su campaña de MVP en 2023. Se perdió la mayor parte de 2024 debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, posteriormente, se vio limitado a 95 encuentros el año pasado a causa de una lesión en el tendón de Aquiles.

El venezolano, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cinco invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 95 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

"Uno siempre tiene que salir a dar el 100 por ciento. Mi meta es mantenerme saludable para tener una excelente temporada en Atlanta", enfatizó el jardinero sobre su estado de salud semanas atrás.

Acuña Jr. llegó al partido de este sábado ante los Rockies con una línea ofensiva de .248/.360/.376, dos jonrones, ocho dobles, un triple, nueve carreras remolcadas y 7 bases robadas en sus primeros 33 partidos de la campaña.

OF Ronald Acuña Jr. was removed from tonight’s game with left hamstring tightness. — Atlanta Braves (@Braves) May 3, 2026

Atlanta llegó a la jornada del sábado ostentando el mejor récord de las Grandes Ligas, con una marca de 23 victorias y 10 derrotas. Ahora deberán lidiar con la ausencia de Acuña, quien será cuidado por el cuerpo médico de Atlanta, dado sus antecedentes.

Acuña espera retomar su mejor forma en 2026, pese a ser invitado al Juego de Estrellas la campaña pasada. En 2023 se convirtió en el primer (y hasta ahora único) jugador en la historia de MLB que conecta al menos 40 jonrones y se roba por lo menos 70 bases en una campaña.

El venezolano terminó esa zafra histórica con 41 vuelacercas y 73 estafadas y a eso le sumó 106 carreras impulsadas. Los números y su marca le dieron el premio MVP en la Liga Nacional sin discusión.

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