Ronald Acuña Jr. anuncia a sus favoritos para ganar el Clásico Mundial de 2026

Ronald Acuña Jr. es la principal figura de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Es el único miembro del equipo que ha ganado un MVP en las Grandes Ligas y tiene mucha responsabilidad en el equipo que buscará a partir de marzo su primer título.

El estelar jardinero de los Atlanta Braves conversó con ESPN y se le preguntó por sus tres selecciones favoritas para ganar el Clásico Mundial. A la difícil pregunta, el patrullero respondió con mucha seguridad: Estados Unidos, Japón y República Dominicana.

Es lógica su respuesta, ya que esas tres selecciones han ganado el torneo y cuentan con un gran material para buscar otro cetro. Por su parte, Venezuela, que tiene un gran equipo con jugadores estelares de MLB, está un peldaño por debajo de esas naciones, pero eso no quita que serán un equipo contendor en el torneo.

En días recientes, Acuña Jr. dijo que Venezuela estaba obligada a ganar. "Para nosotros es una obligación ganar, sin lugar a dudas. Llevar ese trofeo a Venezuela sería un sueño para todos nosotros", dijo el venezolano que será dirigido por Omar López en el torneo.

"El equipo está muy balanceado, una mezcla de jóvenes y veteranos. Ya queda de parte del cuerpo técnico cómo van a mover las piezas, pero el talento está ahí. Hay muchos venezolanos en Miami y eso nos motiva a jugar duro y buscar llevarnos el trofeo. Se siente como si jugáramos en casa", aseguró.

"Uno siempre tiene que salir a dar el 100 por ciento. Mi meta es mantenerme saludable para tener una excelente temporada en Atlanta y llegar listo para representar a mi país sin restricciones".

Acuña Jr. tiene cuatro invitaciones al Juego de Estrellas en su carrera y tres Bates de Plata. En 2025 conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 93 compromisos.

A pesar de las dos lesiones de rodilla que ha tenido en su carrera, Acuña Jr. se ha visto sano en el inicio de los campos de entrenamiento de los Braves. Viene de jugar en la liga invernal de Venezuela con los Tiburones de La Guaira y está listo para ayudar a su país en el Clásico.

Acuña Jr. es junto con Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Luis Arráez y Jackson Chourio las grandes figuras del equipo venezolano. Será su segunda edición del torneo, después de la que disputó en 2023, cuando cayeron en cuartos de final ante Estados Unidos.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol