Ronald Acuña Jr. efusivo tras vencer a Japón en el Clásico: "¡Comimos sushi!"

Ronald Acuña Jr. disfrutó al máximo la victoria de Venezuela sobre Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, la cual no sólo les dará la oportunidad de jugarse contra Italia el pase a la final del torneo, sino les asegura estar en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

En medio de la celebración venezolano, Acuña Jr. fue grabado gritando: "¡Comimos sushi, comimos sushi!". El jardinero de los Atlanta Braves hizo un "en vivo" después del triunfo histórico, en el cual varios de los peloteros venezolanos demostraron su efusividad tras doblegar a los campeones reinantes del Clásico Mundial.

Acuña fue uno de los protagonistas de la victoria ante los nipones al sacudir un cuadrangular ante Yoshinobu Yamamoto en su primer turno del partido, batazo que presagió una jornada histórica para la escuadra suramericana.

“En Venezuela la gente siempre tiene fe en nosotros”, comentó Ronald Acuña Jr a MLB.com. “En las altas y bajas siempre están ahí con esa fe alterada, y yo creo que darle esa felicidad a nuestro país es algo grande en nuestra carrera. Tenemos la fe alterada”, aseguró.

El venezolano, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cinco invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 95 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

Cabe recordar que comenzó la campaña en la lista de lesionados, por la segunda operación de rodilla a la que se sometió en su carrera. Aunque siempre hubo temor por la salud de Acuña Jr., su deseo desde un principio era representar a Venezuela.

“Estoy demasiado emocionado en este Clásico”, declaró Ronald Acuña al periodista Mark Bowman. “Ponerme una camisa que diga Venezuela en el pecho es un orgullo muy grande. Quiero jugar por mi país, compatriotas y que todos se sientan orgullosos. Sé que la última vez no tuve un buen Clásico Mundial, pero ahora tengo una nueva oportunidad”.

Acuña Jr. apenas pudo promediar .222 de average con un doble y par de carreras remolcadas en la edición de 2023, en lo que fue un clásico decepcionante para él. Durante el torneo, Acuña Jr. utilizó el número 42 en lugar de su habitual 13, como un homenaje a Jackie Robinson y a su padre.

"Para nosotros es una obligación ganar, sin lugar a dudas. Llevar ese trofeo a Venezuela sería un sueño para todos nosotros", expresó Acuña Jr.

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