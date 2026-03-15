Ronald Acuña Jr. conecta jonrón ante Yoshinobu Yamamoto en el primer turno del Venezuela-Japón

Ronald Acuña Jr. no esperó mucho para conectarle un cuadrangular a Yoshinobu Yamamoto abriendo el juego de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Apenas al segundo lanzamiento del pitcher de Los Angeles Dodgers, el venezolano conectó un dantesco cuadrangular por el jardín derecho.

El jardinero de los Atlanta Braves esperó una curva que se quedó un poco alta del lanzador nipón para demostrar todo su poder y conectar su segundo cuadrangular del Clásico Mundial. Ya se había volado la cerca ante Nicaragua en la primera ronda del torneo.

El venezolano de los Braves, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cuatro invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 93 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

Fue su temporada de regreso tras perderse casi toda la campaña del 2024 por la segunda operación de rodilla de su carrera. Sin embargo, en el Clásico Mundial ha demostrado que está sano y que seguramente en la próxima campaña de la MLB robará más bases.

Esta es su segunda participación con Venezuela en un Clásico Mundial de Béisbol, después de actuar en 2023, en un torneo en el que no le fue nada bien en lo personal. El estelar jardinero bateó para .222, con 4 hits en 18 turnos al bate en el 2023.

¿Cómo le fue a Yoshinobu Yamamoto en la MLB en 2025?

Yamamoto viene de una buena campaña en las Grandes Ligas, con efectividad de 2.49, en 173.2 entradas, con récord de 12 victorias y 8 derrotas. En 2025 ponchó a 201 contrarios y dio 55 boletos. Hasta ahora tiene dos temporadas en Grandes Ligas, con 2.66 de efectividad en ese lapso.

Los Dodgers son los principales candidatos a ganar el título en 2026, en parte gracias a tener una rotación de altura, que cuenta con brazos como los de Yamamoto, Ohtani, Roki Sasaki, Tyler Glasnow y Blake Snell.

El ganador de este compromiso entre Venezuela y Japón se medirá con Italia en las semifinales del torneo, después de la histórica clasificación del cuadro europeo a esa instancia, tras derrotar a Puerto Rico 8 carreras por 6 en el Daikin Park de Houston.

Cabe recordar que las semifinales y la final del evento se jugará en el IoanDepot park de Miami, una sede que ha batido récords de asistencia en esta edición del Clásico.

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