Pablo López se sometería a cirugía en el codo y no irá con Venezuela al Clásico Mundial

La selección de Venezuela que irá al Clásico Mundial de Béisbol de 2026 recibió este martes un duro golpe: Pablo López podría someterse a una cirugía en el codo (Tommy John), perderse toda la temporada de las Grandes Ligas y por consiguiente la justa internacional con su país.

El periodista Aaron Gleeman informó que el gerente general de los Minnesota Twins, Jeremy Zoll, dijo que el derecho venezolano podría ingresar al quirófano para reparar un ligamento en su codo derecho, procedimiento que le daría de baja por toda la campaña de 2026.

La gerencia de Minnesota evalúa los distintos escenarios con respecto a la salud del codo de López, quien tuvo que abandonar una práctica de bateo el lunes por dolencias en su brazo de lanzar. El serpentinero se sometió a una resonancia magnética que reveló el daño en el ligamento del codo, una noticia pésima tanto para el jugador como para el manager de Venezuela Omar López.

El derecho, de 30 años de edad, dejó 2.74 de efectividad con 73 ponches, 20 boletos, 3.19 de FIP, 1.110 de WHIP y récord de 5-4 en 75.2 innings de trabajo en 2025. La campaña pasada fue la primera en la que no supera los 100 episodios de labor desde la de 2020, acortada por la pandemia del COVID-19.

Pablo López has a torn elbow ligament and “surgery is very much on the table” according to Twins general manager Jeremy Zoll.



If surgery is needed, López would miss the entire season. — Aaron Gleeman (@AaronGleeman) February 17, 2026

López está en el penúltimo año del contrato que firmó con los Mellizos por 4 años y 73.5 millones de dólares. Devengará 21.7 millones de dólares en la campaña de 2026 para hacer lo propio en el 2027 antes de convertirse en agente libre.

El venezolano sufrió diversas lesiones en la zafra pasada, estando de baja del 9 al 25 de abril por molestias en una pierna, del 5 de junio al 5 de septiembre por una lesión en el hombro derecho y del 20 del mismo mes al 28 por dolencias en el brazo.

“Obviamente, es 16 de febrero y creo que él y Pete Maki tuvieron una breve conversación tras el segundo lanzamiento que hizo en su tercera tanda y sintió algo de molestia”, dijo el manager Derek Shelton al portal de MLB.com.

“Después de que él y Pete hablaron, decidimos, por precaución, sacarlo del montículo, retirarlo del terreno y asegurarnos de que esté bien. Tendremos más información. Le haremos estudios de imagen, simplemente por lo importante que es y lo importante que él es para nosotros”, detalló el estratega.

Más noticias sobre MLB