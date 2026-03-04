Ronald Acuña Jr. quiso usar sin éxito el Sistema de Reto ABS en juego preparatorio al Clásico Mundial

Ronald Acuña Jr. vivió un momento incómodo en el primer juego de preparación de Venezuela de cara al Clásico Mundial de Béisbol de 2026 ante los Houston Astros, cuando quiso utilizar sin éxito el Sistema de Reto ABS en la parte alta del tercer inning.

La estrella de los Atlanta Braves quiso retar la decisión del umpire principal, quien decretó como strike un lanzamiento que a juicio del jugador había quedado alto, fuera de la zona de strike, Sin embargo, para Acuña Jr. fue frustrante saber que en los partidos preparatorios y en el Clásico Mundial no habrá forma de retar las decisiones del juez del home con el Sistema de Reto ABS.

Sin dudas, Acuña Jr. se quedó con las ganas de ver ese strike borrado en su cuenta personal, apuntando al pitcher como diciéndole: "sabes que no fue strike".

El ganador del MVP de la Liga Nacional de 2023 será uno de los emblemas de Venezuela en el Clásico Mundial de 2026, junto a figuras como Salvador Pérez, Luis Arráez, Jackson Chourio, Eugenio Suárez, entre otros.

Ronald Acuña Jr. tried to challenge a pitch, but in the World Baseball Classic there's no ABS😂 pic.twitter.com/hAyhzxOltm — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 4, 2026

“Estoy demasiado emocionado por ir a este Clásico”, declaró Ronald Acuña al periodista Mark Bowman. “Ponerme una camisa que diga Venezuela en el pecho es un orgullo muy grande. Quiero jugar por mi país, compatriotas y que todos se sientan orgullosos. Sé que la última vez no tuve un buen Clásico Mundial, pero ahora tengo una nueva oportunidad”.

Acuña Jr. apenas pudo promediar .222 de average con un doble y par de carreras remolcadas, en lo que fue un clásico decepcionante para él. Durante el torneo, Acuña Jr. utilizó el número 42 en lugar de su habitual 13, como un homenaje a Jackie Robinson y a su padre.

“Ahora tengo la experiencia del Clásico pasado. Ya sé lo que debo hacer para prepararme para esos momentos", recordó Acuña.

El venezolano, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cinco invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 95 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

¿Cómo funciona el Sistema de Reto ABS?

A partir de la campaña de 2026, los jugadores de Grandes Ligas podrán apelar un strike cantado por los árbitros humanos. Para ello tendrán el recurso del Sistema Automatizado de Bolas-Strike (ABS por sus siglas en inglés).

Este sistema lo que hace es monitorear la ubicación exacta de cada lanzamiento teniendo en cuenta la zona específica de un bateador. Si un bateador piensa que el árbitro se equivocó en un sentencia puede retar su decisión. Al hacerlo, “una gráfica demostrando el resultado es transmitido por una red 5G y casi inmediatamente exhibida a los espectadores presentes por la pantalla del estadio y a los televidentes”, detalla la publicación de MLB.com.

Será similar a los recursos que se observan en las transmisiones de los partidos en TV, pero esta vez sí piden cambiar decisiones.

