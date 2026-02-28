Ronald Acuña Jr. abandona el campamento de los Braves para unirse a Venezuela

Ronald Acuña Jr. salió este sábado del campamento de los Atlanta Braves rumbo a concentrarse con la selección de Venezuela que disputará el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El periodista Ken Sugiura reveló que le jardinero venezolano y ganador del MVP de 2023 en la Liga Nacional se despidió de todos los jugadores y coaches de los Braves, recogiendo sus cosas y llevándose algunas pertenencias con él.

“Estoy demasiado emocionado por ir a este Clásico”, declaró Ronald Acuña al periodista Mark Bowman. “Ponerme una camisa que diga Venezuela en el pecho es un orgullo muy grande. Quiero jugar por mi país, compatriotas y que todos se sientan orgullosos. Sé que la última vez no tuve un buen Clásico Mundial, pero ahora tengo una nueva oportunidad”.

Acuña Jr. apenas pudo promediar .222 de average con un doble y par de carreras remolcadas, en lo que fue un clásico decepcionante para él. Durante el torneo, Acuña Jr. utilizó el número 42 en lugar de su habitual 13, como un homenaje a Jackie Robinson y a su padre.

“Ahora tengo la experiencia del Clásico pasado. Ya sé lo que debo hacer para prepararme para esos momentos", recordó Acuña.

Ronald Acuña Jr. just made his leave of Braves camp to join Venezuela national team for WBC. He gave hugs to Walt Weiss (he called him “Jefe”) and team interpreter Franco García and walked off, equipment bag over his shoulder. — Ken Sugiura (@ksugiuraajc) February 28, 2026

El venezolano, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cinco invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 95 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

Cabe recordar que comenzó la campaña en la lista de lesionados, por la segunda operación de rodilla a la que se sometió en su carrera. Aunque siempre hay temor por la salud de Acuña Jr., su deseo desde un principio era representar a Venezuela.

"Para nosotros es una obligación ganar, sin lugar a dudas. Llevar ese trofeo a Venezuela sería un sueño para todos nosotros", dijo el venezolano al saber que estaría en el roster del manager Omar López.

"El equipo está muy balanceado, una mezcla de jóvenes y veteranos. Ya queda de parte del cuerpo técnico cómo van a mover las piezas, pero el talento está ahí. Hay muchos venezolanos en Miami y eso nos motiva a jugar duro y buscar llevarnos el trofeo. Se siente como si jugáramos en casa", aseguró.

Acuña compartirá en los jardines de Venezuela con Jackson Chourio, de los Milwaukee Brewers, y Wilyer Abreu, dos veces ganador del Guante de Oro de los Boston Red Sox.

