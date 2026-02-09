El roster oficial de Canadá para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
De nuevo. Ernie Whitt será el manager de la selección que competirá por Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol. Y aunque logró convocar a jugadores muy interesantes que le aportan experiencia a la plantilla, será un desafío superar la ausencia de Freddie Freeman, la estrella de Los Angeles Dodgers.
Whitt tendrá a su cargo un experimentado cuerpo de lanzadores - incluso James Paxton salió de su retiro para vestir de nuevo la camiseta canadiense - y también cuenta con la ofensiva de Josh Naylor, un jugador de primer nivel que acaba de pactar un contrato con Seattle Mariners.
Canadá ha tenido presencia en todas las ediciones de la competencia, pero siempre ha quedado en deuda con su afición y en esta ocasión busca dar un paso al frente para llegar más lejos para dar vuelta a la página de la dolorosa eliminación que sufrió en la edición anterior, cuando Whitt incluso pidió una revisión de las reglas.
El roster completo de Canadá en el Clásico Mundial 2026
- Manager: Ernie Whitt.
- Receptores: Liam Hicks, Bo Naylor.
- Infielders: Tyler Black, Matt Davidson, Adam Hall, Edouard Julien, Otto Lopez, Josh Naylor, Abraham Toro, Jared Young.
- Outfielders: Owen Caissie, Denzel Clarke, Tyler O'Neill, Jacob Robson.
- Lanzadores: Logan Allen, Micah Ashman, Phillippe Aumont, Jordan Balazovic, Eric Cerantola, Indigo Díaz, Antoine Jean, Carter Loewen, Adam Macko, James Paxton, Cal Quantrill, Noah Skirrow, Michael Soroka, Jameson Taillon, Matt Wilkinson, Rob Zastryzny.
¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Canadá?
Fue un golpe duro para las aspiraciones canadienses cuando Freddie Freeman anunció que no estaría disputando esta edición de la competencia. El serpentinero Jordan Romano tampoco participará debido a decisiones de salud, lo que significa una ausencia sensible para el bullpen.
¿Cuál ha sido la mejor actuación de Canadá en el Clásico Mundial?
La selección canadiense, aunque tiene jugadores talentosos y establecidos en Grandes Ligas, nunca ha logrado meterse a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. De hecho, ni siquiera ha podido pasar de la primera ronda. Su mejor actuación la tuvo justamente en la primera edición de la competencia, en 2006, cuando ocupó el noveno lugar.
¿Cuál será el lineup de Canadá en el Clásico Mundial?
Jugador
Posición
Edouard Julien
Segunda base
Otto López
Campocorto
Tyler O’Neill
Jardinero izquierdo
Josh Naylor
Primera base
Matt Davidson
Bateador designado
Denzel Clarke
Jardinero central
Owen Cassie
Jardinero derecho
Abraham Toro
Tercera base
Bo Naylor
Receptor
¿Cuál será la rotación de Canadá en el Clásico Mundial?
Lanzador
Jameson Taillon
Derecho
Cal Quantrill
Derecho
Michel Soroka
Derecho
James Paxton
Zurdo
¿Cuál es el grupo de Canadá en el Clásico Mundial?
Los canadienses forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con:
- Cuba
- Panamá
- Colombia
- Puerto Rico
¿Cómo ver los juegos de Canadá en vivo, TV y streaming?
Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Canadá y otros países le pertenecen a FOX Sports. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.
