Los 5 equipos que pueden dar la sorpresa en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Hay dos escenarios que pueden suceder en el Clásico Mundial 2026. El primero es que gane una de las selecciones favoritas, que en este caso serían las que ya han ganado el torneo: Japón (3), Estados Unidos (1) y República Dominicana (1).

Que se corone cualquier otro equipo debería ser considerado como una sorpresa, ya que a pesar de que hay selecciones con grandes estrellas en las Grandes Ligas, quizás no tienen la profundidad que si pueden mostrar las selecciones antes mencionadas.

Japón tendrá al mejor jugador del mundo, como lo es Shohei Ohtani, acompañado por Roki Sazaki, Masataka Yoshida, Siya Suzuki, entre otras figuras. Estados Unidos ya ha confirmado peloteros de la talla de Kyle Schwarber, Aaron Judge, Tarik Skubal y Paul Skenes.

Dominicana contará con un lineup lleno de estrellas, con Julio Rodríguez, Fernando Tatís Jr., Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, José Ramírez, Ketel Marte, entre otros.

Pero hablar de un campeón que no salga de este tridente, sería una sorpresa. Repasemos a cinco equipos que podrían dar la sorpresa en el WBC de 2026.

1. Venezuela

Es el equipo que podría pelear con los tres grandes favoritos. Tienen jugadores de la talla de Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ranger Suárez, José Altuve, Salvador Pérez y Jackson Chourio. Serán dirigidos nuevamente por Omar López y la gran duda es la profundidad que puedan ofrecer en el relevo. Necesitan de Robert Suárez, Daniel Palencia y José Alvarado para poder controlar la artillería de los rivales. Ha sido un equipo que históricamente ha estado en deuda en este torneo. Vienen de caer en cuartos de final frente a Estados Unidos en 2023.

2. Puerto Rico

Con dos finales en cinco ediciones del WBC, Puerto Rico parece tener un equipo realmente competitivo para dar la sorpresa en la edición de 2026. De hecho, tienen un equipo más completo que en otros campeonatos. Francisco Lindor será la gran figura de este equipo y en el pitcheo tendrán a un cerrador confiable, si se confirma la participación de Edwin Díaz, Nolan Arenado y George Springer aparecen en reportes como interesados en jugar con el equipo de la isla.

3. México

México siempre es un equipo interesante, con una buena generación de jugadores que actualmente están en las Grandes Ligas. Han estado cerca de las finales, pero no han podido avanzar hasta esa instancia. Tienen un grupo de peloteros brillantes, como es el caso de Alejandro Kirk, Jarren Duran, Randy Arozarena y Andrés Muñoz. Serán dirigidos por el experimentado Benjamín Gil y tienen todo para brillar en marzo del 2026.

4. Cuba

Siempre hay que contar con Cuba, a pesar de que no contarán con sus principales estrellas de las Grandes Ligas. Tienen un equipo interesante, que mezcla experiencia y juventud. Con Alexei Ramírez, Yoel Yanqui, Ernesto Martínez Jr., Erisbel Arruebarrena u Omar Hernández, el equipo antillano quiere dar otra campanada como en 2006, cuando alcanzaron la final del torneo, aunque perdieron frente a Japón. Se espera que se unan algunos jugadores de MLB como Andy Pagés, Yoán Moncada o Andy Ibáñez.

5. Países Bajos

Países Bajos, dirigidos por el veterano Andruw Jones, cuenta con un núcleo de jugadores llamados a sobresalir en el Clásico Mundial de 2026. Varios de sus miembros juegan o tienen experiencia en las Grandes Ligas. Xander Bogaerts, Cedanne Rafaela, Ozzie Albies, Jurickson Profar, Didi Gegorius, Jonathan Schoop y Kenley Jansen son parte de los jugadores que defenderán la camiseta del equipo europeo en el Clásico.

