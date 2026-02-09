El roster oficial de Italia para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

En su momento, a Francisco Cervelli se le criticó por elegir jugar con Italia el Clásico Mundial de Béisbol y no con Venezuela - donde no tenía lugar como receptor -, y con el paso de los años también aceptó dirigir a la escuadra europea.

Cervelli estará al frente de los italianos en la edición de 2026, sucediendo en el cargo a una leyenda de MLB, Mike Piazza, miembro del Salón de la Fama.

El venezolano tendrá a su cargo un grupo interesante, que mezcla la experiencia en el cuerpo de lanzadores como Aaron Nola con jóvenes emergentes como Vinnie Pasquantino, Jac Caglianone y Kyle Teel, además de prospectos.

“Es un honor asumir este rol,” dijo Cervelli tras su nombramiento como piloto de Italia. “Estoy listo para trabajar y encabezar a este equipo, inspirando a las futuras generaciones de jugadores”.

El roster completo de Italia en el Clásico Mundial 2026

Manager: Francisco Cervelli

Receptores: Giaconino Lasaracina, Alberto Mineo, Kyle Teel.

Infielders: Sam Antonacci, Jon Berti, Andrew Fischer, Miles Mastrobuoni, Vinnie Pasquantino, Thomas Saggese.

Outfielders: Jac Caglianone, Dominic Canzone, Zach Dezenzo, Jakob Marsee, Nick Morabito, Dante Nori.

Lanzadores: Sam Aldegheri, Dan Altavilla, Dylan DeLucia, Alessandro Ercolani, Matt Festa, Gordon Graceffo, Alek Jacob, Joe La Sorsa, Michael Lorenzen, Ron Marinaccio, Kyle Nicolas, Aaron Nola, Adam Ottavino, Gabriel Quattrini, Greg Weissert.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Italia?

El campocorto de New York Yankees, Anthony Volpe, se negó a jugar con Italia en el Clásico Mundial de Béisbol y se dice que sólo quiere vestir el uniforme de la selección de Estados Unidos. También se dijo que Anthony Rizzo saldría de su retiro para sumarse al conjunto, pero no se concretó su participación.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Italia en el Clásico Mundial?

En 2023 Mike Piazza dirigió a la selección de Italia a su mejor actuación en la historia del Clásico Mundial, cuando consiguieron la clasificación en un Grupo A que fue muy disputado y en el que todos los equipos terminaron con idéntico récord de 2-2.

¿Cuál será el lineup de Italia en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Jakob Marsee Jardinero central Miles Mastrobuoni Campocorto Vinnie Pasquantino Primera base Jac Caglianone Jardinero derecho Dominic Canzone Jardinero izquierdo Kyle Teel Receptor Andrew Fisher Tercera base Zach Dezenzo Bateador designado Jon Berti Segunda base

¿Cuál será la rotación de Italia en el Clásico Mundial?

Lanzador Aaron Nola Derecho Michael Lorenzen Derecho Samuel Aldegheri Zurdo Dylan DeLucia Derecho

¿Cuál es el grupo de Italia en el Clásico Mundial?

Los italianos forman parte del Grupo B, que tendrá como sede el Daikin Park, hogar de los Houston Astros y que comparten con

Estados Unidos

Gran Bretaña

México

Brasil

¿Cómo ver los juegos de Italia en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Italia y otros países le pertenecen a FOX Sports. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

