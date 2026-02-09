El roster oficial de Nicaragua para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Nicaragua regresa al Clásico Mundial de Béisbol en 2026 con una misión: mejorar la imagen que dejaron en la pasada edición, cuando sus rivales los despidieron de pie.

Quedó entre los grandes momentos históricos del torneo la participación del joven Duque Hebbert, que sin experiencia profesional ponchó a grandes estrellas de MLB como Juan Soto y Julio Rodríguez.

A la cita de 2026 llegaron con un boleto ganado a pulso tras quedar invictos en el clasificatorio de Taiwán en 2025. Esta vez en Nicaragua no sólo suman a Mark Vientos, sino que tendrán a una leyenda como Dusty Baker como manager.

Baker aceptó una invitación de Marvin Benard para tomar las riendas del grupo y con ello salió de su retiro. “Mi corazón está muy contento de dirigir a Nicaragua”, declaró el piloto en su presentación oficial. “Nosotros vamos a estar preparados para enfrentar a los demás equipos”.

El roster completo de Nicaragua en el Clásico Mundial 2026

Manager: Dusty Baker.

Receptores: Melvin Novoa, Ronald Rivera.

Infielders: Cheslor Cuthbert, Jeter Downs, Brandon Leyton, Elian Rayo, Emanuel Trujillo, Mark Vientos, Freddy Zamora.

Outfielders: Chase Dawson, Omar Mendoza, Juan Montes, Ismael Munguia, José Orozco, Cristhian Sandoval.

Lanzadores: Benjamin Alegría, Danilo Bermúdez, Kenword Burton, Stiven Cruz, Osman Gutiérrez, Duque Hebbert, Ronald Medrano, Dilmer Mejía, Ángel Obando, Erasmo Ramirez, JC Ramírez, Oscar Rayo, Carlos Rodríguez, Carlos Teller, Bryan Torres.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Nicaragua?

El joven equipo de Nicaragua celebró algunas incorporaciones importantes para esta edición, pero se quedará en 2026 sin uno de los jugadores más emblemáticos de su debut, Elián Miranda. El jonronero quedó fuera de la convocatoria por razones técnicas.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Nicaragua en el Clásico Mundial?

En 2026 de Nicaragua tendrá su segunda participación en el Clásico Mundial de Béisbol, después de debutar en la edición de 2023. En esa única comparecencia perdieron sus cuatro choques y terminaron en la penúltima posición (puesto 19). Sin embargo, se marcharon aplaudidos por sus rivales y con el respeto de contrincantes y aficionados.

¿Cuál será el lineup de Nicaragua en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Ismael Munguía Jardinero central Jeter Downs Segunda base Mark Vientos Tercera base Cheslor Cuthbert Bateador designado Freddy Zamora Campocorto Juan Diego Montes Jardinero derecho Chase Dawson Jardinero izquierdo Melvin Novoa Receptor Brandon Leyton Primera base

¿Cuál será la rotación de Nicaragua en el Clásico Mundial?

Lanzador Carlos Rodríguez Derecho Ronald Medrano Derecho Dilmer Mejía Zurdo Erasmo Ramírez Derecho

¿Cuál es el grupo de Nicaragua en el Clásico Mundial?

Los nicaragüenses forman parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Park de Miami y que comparten con:

República Dominicana

Israel

Países Bajos

Venezuela

¿Cómo ver los juegos de Nicaragua en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Nicaragua y otros países le pertenecen a FOX Sports. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

