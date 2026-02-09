El roster oficial de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
En Panamá saben que tienen la posibilidad de conseguir en 2026 su mejor resultado en una edición del Clásico Mundial y por eso convocaron a sus jugadores de MLB, prospectos y estrellas del circuito local.
Los analistas del béisbol panameño afirman que entre las fortalezas de la escuadra están “la profundidad del pitcheo, la solidez en la receptoría y la velocidad en los jardines”, además de la mezcla de jóvenes jugadores y veteranos como Paolo Espino, que estuvo en la edición de 2006.
“Para llegar a algo grande siempre hay que empezar por el primer paso, que es ganar un partido y luego el otro”, admitió José Mayorga, que estará dirigiendo a la selección por tercera vez. “Creemos que podemos salir con un buen roster y estamos positivos en poder contar con la mayoría”.
El roster completo de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Manager: José Mayorga
- Receptores: Miguel Amaya, Leonardo Bernal, Christian Bethancourt, Ivan Herrera.
- Infielders: Jonathan Araúz, Jose Caballero, Johan Camargo, Leo Jiménez, Edmundo Sosa, Rubén Tejada.
- Outfielders: Enrique Bradfield Jr., Allen Córdoba, Jose Ramos, Jhonny Santos.
- Lanzadores: Dario Agrazal, Logan Allen, Alberto Baldonado, Jaime Barria, Miguel Cienfuegos, Paolo Espino, Jorge García, Miguel Gómez, James González, Javy Guerra, Kenny Hernández, Ariel Jurado, Humberto Mejía, Abdiel Mendoza, Andy Otero, Erian Rodríguez.
¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Panamá?
No hay grandes ausencias en la plantilla canaleña, que inscribió a sus principales jugadores tanto del circuito local como del sistema MLB, incluyendo a varios prospectos. Sin embargo, muchos piensan que podrían haber incluido en el cuerpo técnico a la leyenda de New York Yankees Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama.
¿Cuál ha sido la mejor actuación de Panamá en el Clásico Mundial?
Históricamente Panamá no ha tenido un buen paso por el Clásico Mundial, y nunca han podido avanzar más allá de la primera fase. Regresaron en 2023 (han estado en tres de las primeras cinco ediciones) y consiguieron su primera victoria, 12-5 ante China Taipei oara terminar en el puesto 11.
¿Cuál será el lineup de Panamá en el Clásico Mundial?
Jugador
Posición
José Ramos
Jardinero derecho
Johan Camargo
Tercera base
Enrique Bradley Jr.
Jardinero central
Christian Bethancourt
Primera base
Miguel Amaya
Bateador designado
Allen Córdoba
Jardinero izquierdo
José Caballero
Segunda base
Edmundo Sosa
Campocorto
Iván Herrera
Receptor
¿Cuál será la rotación de Panamá en el Clásico Mundial?
Lanzador
Jaime Barria
Derecho
Ariel Jurado
Derecho
Logan Allen
Zurdo
Humberto Mejía
Derecho
¿Cuál es el grupo de Panamá en el Clásico Mundial?
Los panameños forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con
- Cuba
- Puerto Rico
- Colombia
- Canadá
¿Cómo ver los juegos de Panamá en vivo, TV y streaming?
Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Panamá y otros países le pertenecen a FOX Sports y también puede verse por RPC TV. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.
