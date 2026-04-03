Shohei Ohtani conecta su primer jonrón de la temporada 2026 con los Dodgers

Era cuestión de tiempo para que llegara el primer jonrón de Shohei Ohtani en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Aunque para los aficionados de los Dodgers no es muy común esperar tanto, el batazo genera alivio para el jugador japonés.

El cuadrangular de tres carreras sirvió para que los Dodgers igualaran las acciones a tres carreras en el tercer episodio del encuentro ante los Washington Nationals. El batazo salió disparado por el jardín derecho y desde que salió la conexión se sabía que era cuadrangular.

Luego del batazo de Ohtani, Mookie Betts puso en ventaja a su equipo con un jonrón de dos anotaciones, para colocar el 5-3 en la pizarra. Ohtani tuvo un porcentaje de embasado de .423 en sus primeros seis encuentros, pero apenas pudo ligar de 18-3, con puros sencillos.

Su primer cuadrangular de la temporada alcanzó una distancia de 401 pies hacia las gradas de los jardines y salió a 109.5 millas por hora, según Statcast. Fue ante el segundo pitcheo ante Ohtani del abridor de los Nationals, Miles Mikolas, en su segundo turno del juego.

Ohtani consiguió 53 cuadrangulares la temporada pasada, en la que sumó el cuarto MVP de su carrera. En total, en 9 campañas en las Grandes Ligas, el japonés tiene 281 jonrones. En 2023 y 2024 fue líder en jonrones de su liga, con 44 con los Angels y 54 con los Dodgers.

El japonés viene de jugar con Japón su segundo Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que cayeron en los cuartos de final ante Venezuela. En la edición de 2023 logró el campeonato y el MVP, tras vencer a Estados Unidos en la final.

¿Cuál es la proyección de jonrones de Ohtani en la temporada 2026?

De acuerdo con el portal estadístico Baseball Reference, Ohtani tiene una proyección de 44 jonrones y 97 remolcadas en este 2026. Cabe recordar que en esta temporada también actúa como lanzador, lo cual requiere una preparación y una exigencia diferente.

En su única salida como lanzador este año brilló con 6.0 entradas sin permitir carreras, con un hit, 6 ponches y 3 boletos en su actuación. El nipón está llamado a ser el principal candidato a ganar el MVP en esta temporada con los Dodgers.

El equipo de Los Angeles tiene un equipo realmente balanceado, con el que pueden lograr el tricampeonato, de la mano de Ohtani.

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