El slugger japonés de los White Sox que podrían firmar Los Angeles Dodgers en el futuro

La gerencia de Los Angeles Dodgers tiene años trabajando en el reclutamiento de las mejores piezas disponibles en el mercado, pero desde que firmaron a la superestrella de MLB Shohei Ohtani en la agencia libre de 2024 parecen haber puesto más énfasis en quedarse con los principales jugadores asiáticos disponibles.

Así han conseguido contratar a astros de la NPB que se postean para jugar en las mayores, como los lanzadores Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, y algunos analistas de Grandes Ligas piensan que podrían adquirir un japonés más, uno que ya tendría experiencia en las mayores.

Jack Harris y Dylan Hernandez en un trabajo para el California Post hicieron recientemente una predicción; que los Dodgers podrían incorporar en el corto plazo a Munetaka Murakami. En este momento el tercera base está jugando su primera temporadas en las mayores tras firmar un contrato con los Chicago White Sox, pero estará disponible en un par de años.

Murakami, que ha participado con su selección en dos ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, llegó a MLB como agente libre. Se creyó que Los Angeles sería su destino ideal, pero hay reportes de que la gerencia de los Dodgers ( y de otros equipos grandes) tuvo dudas de “sobre su capacidad para adaptarse a la velocidad de los lanzadores de las Grandes Ligas y su alto índice de ponches era una gran preocupación”.

Esa es la razón por la que terminó uniéndose a los White Sox y desde ahí ha empezado a demostrar que todos estaban equivocados.

Los números de Munetaka Murakami en MLB

Es verdad que el infielder japonés se ha enfriado en la última semana y que sus promedios no son nada atractivos (su línea ofensiva es de .178/.321/.444 con OPS de .766), pero ha dado una gran demostración de poder en este comienzo de campaña. La mitad de sus ocho inatrapables son jonrones (cuatro) y también tiene siete carreras impulsadas. Su tendencia a poncharse no era una exageración y suma 19 abanicados en 14 partidos.

¿Munetaka Murakami podría ir a los Dodgers?

Murakami acordó con Chicago un contrato de dos temporadas y $34 millones. El acto no incluye opciones por lo que será agente libre en 2028. Para ese año en Los Angeles estarán en búsqueda de un antesalista.

Los Dodgers acaban de darle una extensión de contrato de dos zafras a su veterano Max Muncy para las campañas de 2026 y 2027, con una opción de club para 2028. Muncy tiene ahora mismo 35 años de edad y aunque está en medio de un gran momento ofensivo ha lidiado con lesiones en el pasado reciente.

Todo este escenario puede acercarlos a Murakami, si es que el japonés consigue ser consistente en las Grandes Ligas.

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