Spring Breakout de MLB de 2026: Calendario, horarios, quiénes juegan y formato
El Spring Breakout regresa a los campos de pretemporada de las Grandes Ligas para una tercera edición. La iniciativa de MLB para darle mayor visibilidad a las mejores promesas de las granjas comenzó en 2024 y se ha mantenido como parte del calendario del Spring Training.
En las primeras dos ediciones hubo momentos inolvidables, como el duelo del ahora ganador del Cy Young Paul Skenes contra Jackson Holliday, o los jonrones del prospecto de New York Yankees Spencer Jones. También han brillado Roman Anthony y Trey Yesavage.
Será divertido ver de nuevo en los campos de Arizona y Florida a las futuras estrellas del circuito. Ya fue anunciado el calendario de este año, con 16 partidos programados entre el 19 y el 22 de marzo.
¿Quiénes jugarán el Spring Breakout?
Cada una de las 30 organizaciones de Grandes Ligas tienen programado al menos un juego, en el que presentarán a los mejores prospectos de sus granjas. Pero Philadelphia Phillies y Milwaukee Brewers tendrán dos partidos, “para acomodar el número impar de equipos (15 cada uno) en las Ligas del Cactus y de la Toronja”, explica el portal de MLB.com.
¿A quién podremos ver?
Todavía no han sido anunciados los rosters oficiales, pero de seguro veremos en acción a varios jugadores que forman parte del Top 100 de prospectos de MLB.
Se espera que Pittsburgh tenga en sus filas al campocorto Konnor Griffin (1) y Detroit Tigers a Kevin McGonigle (2), cuando se enfrenten el 20 de marzo. Si sucede, será la segunda vez que los dos mejores prospectos choquen en un juego de Spring Breakout, después de ese duelo de Holliday y Skenes en 2024).
También podrían darse otras confrontaciones, como la de Leo de Vries (Athletics, 3) vs. Jesús Made (Milwaukee, 4); o la de JJ Wetherholt (Cardinals, 5) vs. Eli Willits (Washington, 15) y Walker Jenkins (Minnesota, 10) vs. Andrew Painter (Philadelphia, 16).
¿Cuáles serán los partidos más interesantes?
Además de los duelos individuales antes señalados, también puede resultar interesante ver los choques entre escuadras de las organizaciones mejor ubicadas en el ranking de granjas de MLB. Por ejemplo, el 20 de marzo jugarán Mariners (3) contra Brewers (4) y Tigers (6) contra Pirates (9) y un día antes, el 19, está el partido entre Rays (10) y Mets (7).
El calendario completo del Spring Breakout de 2026
Jueves 19 de marzo
- Miami Marlins vs. Houston Astros, 12:05 p.m.
- Philadelphia Phillies vs. Minnesota Twins, 1:05 p.m
- Cincinnati Reds vs. San Francisco Giants, 4:05 p.m.
- Cleveland Guardians vs. Los Angeles Angels, 4:10 p.m.
- Washington Nationals vs. St. Louis Cardinals, 4:30 p.m.
- Tampa Bay Rays vs. New York Mets, 7:10 p.m.
Viernes 20 de marzo
- Kansas City Royals vs. Texas Rangers, 4 p.m.
- Seattle Mariners vs. Milwaukee Brewers, 5:10 p.m.
- Boston Red Sox vs. Balimore Orioles, 6:05 p.m.
- Detroit Tigers vs. Pittsburgh Pirates, 7:05 p.m.
Sábado 21 de marzo
- Toronto Bue Jays vs. Philadelphia Phillies, 1:05 p.m.
- Chicago White Sox vs. Los Angeles Dodgers, 6:30 p.m.
- Atlanta Braves vs. New York Yankees, 6:35 p.m.
- Colorado Rockies vs. Arizona Diamondbacks, 8 p.m.
- San Diego Padres vs. Chicago Cubs, 9:05 p.m.
Domingo22 de marzo
- Milwaukee Brewers vs. Athletics, 4:05 p.m.
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.