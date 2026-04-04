Tigers colocan a Justin Verlander en la lista de lesionados por una inflamación en la cadera

Los Detroit Tigers colocaron este sábado a su abridor histórico Justin Verlander en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en la cadera. El movimiento es retroactivo al 1 de abril, por lo que podríamos ver de regreso al lanzador en pocos días. Su lugar será ocupado por el venezolano Keider Montero, llamado desde Triple A.

Verlander apenas duró 3 entradas y dos tercios en su debut de la temporada de 2026 con los bengalíes, permitiendo cinco carreras limpias y seis imparables, incluido un jonrón en la segunda entrada del jardinero de los Arizona Diamondbacks, Corbin Carroll. Al parecer, las molestias afectaron su regreso al equipo en el que se hizo leyenda de las Grandes Ligas.

Verlander acordó su regreso a los Detroit Tigers en 2026 con un contrato que le permitirá devengar 13 millones de dólares, $11 millones de los cuales se le pagarán de forma diferida.

El derecho de 43 años de edad volvió a la organización en la que se consagró como uno de los mejores abridores de su generación, no en vano ganó con la camiseta de los felinos el MVP de la Liga Americana (2011), el Cy Young del joven circuito (2011) y el Novato del Año en 2006, además de seis invitaciones al Juego de Estrellas.

The Tigers announced that they have placed Justin Verlander on the injured list. pic.twitter.com/4wHWcRezQP — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 4, 2026

Verlander tiene un currículum envidiable en las mayores, exhibiendo en sus vitrinas tres premios Cy Young, la Triple Corona del Pitcheo, dos anillos de Serie Mundial, dos títulos de efectividad y 9 invitaciones al Juego de Estrellas. Llegó a la campaña de 2026 con 3.553 ponches, a la espera de un retiro digno que le haga sólo esperar por una exaltación al Salón de la Fama en su primera aparición en las boletas de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica.

Los siderales firmaron a Verlander como refuerzo en una campaña que comenzaron como líderes de la División Oeste de la Liga Americana con marca de 5-3. No obstante, tendrán que esperar a que recupere sus condiciones físicas para verlo de regreso a la rotación.

Verlander registró una efectividad de 3.85 con un FIP de 3.85 y 8.1 K/9 en 152 entradas (29 aperturas) para los Gigantes en 2025. Además sumó 137 ponches y 52 boletos en sus salidas como iniciador.

Aunque no se ha realizado una conferencia de prensa tras el anuncio de su lesión, fuentes cercanas al clubhouse mencionan que Verlander está "frustrado, pero enfocado en la rehabilitación".

"No haré una rehabilitación extensa si sufro una lesión catastrófica y me retiraré si eso sucede", avisó Verlander antes del Opening Day de 2026.

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