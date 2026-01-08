¿Cuántos títulos tiene Venezuela en la Serie del Caribe?

Es curioso, pero el caso es que Venezuela ha sido parte importante de la historia de la Serie del Caribe -fue uno de los equipos fundadores en 1949 y también en el regreso de la justa en 1970- pero le ha costado consolidarse como uno de los mayores ganadores del torneo.

Durante la primera etapa de la competencia las escuadras venezolanas no consiguieron titularse y su primera celebración tuvo que esperar justamente hasta la edición jugada en Caracas en 1970, el año de reanudación del clásico caribeño. Fueron los Navegantes del Magallanes los que le dieron esa primera alegría a un país que respira béisbol.

A lo largo de la historia de su participación en la Serie del Caribe, Venezuela ha tenido altibajos y no hay una década en la que haya mostrado dominio, aunque ganó tres veces en los 80. Sin embargo, no tuvieron celebraciones en los 90. Aún así, casi siempre hay que contar a su representante como uno de los llamados a dar batalla hasta las instancias finales.

Una muestra de esos altibajos se ha visto en años recientes. Tras ser finalista en 2023 con los Leones del Caracas y campeón un año más tarde con Tiburones de La Guaira en Miami, en 2025 no pudieron avanzar en semifinales y en 2026 no se presentaron a buscar su novena corona, la que le permitiría superar a Cuba en el palmarés histórico de la competencia.

¡VENEZUELA! ¡VENEZUELA! Los Tiburones de la Guaira son los nuevos campeones de la Serie del Caribe.👏🏻🇻🇪 pic.twitter.com/IYQ9M1RubM — MLB Español (@mlbespanol) February 10, 2024

Venezuela en la historia de la Serie del Caribe

Con una presencia constante a pesar de la situación de 2026, Venezuela ha sido parte fundamental del torneo. Sus ocho títulos se los reparten cinco equipos y tres de esas escuadras (Magallanes, Leones y Águilas del Zulia) pueden ufanarse de haber conquistado dos campeonatos.

Los otros ganadores son Tiburones y Tigres de Aragua. Los primeros, de la mano de Ozzie Guillén (manager campeón de la Serie Mundial de MLB en 2005), cerraron con su victoria en Miami una temporada de lujo en la que rompieron una racha de 40 años sin títulos en la LVBP.

Por su parte, los aragüeños tuvieron como mayor mérito en su trofeo caribeño (logrado como parte de lo que se conoce como “la dinastía”) que lo lograron sin Miguel Cabrera, que no los acompañó a la cita de Mexicali 2009.

Entre los momentos más destacados del paso histórico de Venezuela por esta competencia regional está el no hitter que lanzaron los Cardenales de Lara en Mexicali 2025 ante el combinado japonés Japan Breeze; además del récord ofensivo que impusieron los Leones en 2023 ante Agricultores de Cuba con 25 hits y 20 carreras en un solo juego.

A continuación, los títulos de Venezuela en la Serie del Caribe:

Equipo Sede Año Navegantes del Magallanes Caracas 1970 Navegantes del Magallanes San Juan 1979 Leones del Caracas Hermosillo 1982 Águilas del Zulia San Juan 1984 Águilas del Zulia Mazatlán 1989 Leones del Caracas Caracas-Valencia 2006 Tigres de Aragua Mexicali 2009 Tiburones de La Guaira Miami 2024

