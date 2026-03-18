Todos los ganadores del MVP del Clásico Mundial de Béisbol

Maikel García puede ser considerado como el MVP del Clásico Mundial de Béisbol más inesperado de la historia. Aunque nadie duda del talento del antesalista de los Kansas City Royals, antes de empezar el torneo, él ni Venezuela estaban entre los favoritos a ganar el torneo.

Venezuela derrotó 3 carreras por 2 a Estados Unidos en la final y García, aunque se fue de 3-0, impulsó la primera rayita del partido con un elevado de sacrificio en el tercer inning, que trajo a Salvador Pérez desde la tercera almohadilla.

García se ganó la titularidad en Venezuela gracias a su bateo oportuno y su gran defensa. Viene de ganar su primer Guante de Oro en 2025 y lo ratificó jugando una tercera base impecable durante el torneo de selecciones.

“Siempre les digo a mis hermanos que están en Venezuela que todo puede cambiar en un año”, dijo García, con el trofeo de MVP. “El 2024 fue difícil para mí. Tuve problemas todo el año. Fui el peor bateador. Luego, en 2025, los escritores votaron por mí para el MVP de la Liga Americana. Eso fue enorme y me motivó a trabajar más duro”.

García se une a grandes jugadores que han logrado este premio. Vale la pena repasar cada uno de ellos y lo que hicieron en sus respectivos campeonatos.

1. Daisuke Matsuzaka, 2006

Matsuzaka se internacionalizó en la edición de 2006 del Clásico Mundial de Béisbol, siendo MVP de ese torneo. Pero también ratificó su dominio en este tipo de torneos en 2009, siendo clave nuevamente para que su país levantara dos trofeos consecutivos. El abridor derecho logró tres victorias en cada uno de esos torneos, que lo convierten en el líder en victorias de todos los tiempos con 6. Los números del nipón fueron impresionantes: 1.95 de efectividad en 6 aperturas en 27.2 entradas de labor.

2. Daisuke Matsuzaka, 2009

Matsuzaka volvió a mostrar dominio y fue clave para que su equipo ganara en la final contra Corea del Sur. A pesar de sus grandes actuaciones en el torneo de selecciones, nunca pudo mostrar ese mismo dominio en las Grandes Ligas. Dejó efectividad de 4.45 en su carrera, con 56 victorias y 43 derrotas, en 790.1 entradas. Nunca pudo ir a un Juego de Estrellas, ni ganar un Guante de Oro y ni siquiera pelear por el Cy Young. Las lesiones afectaron su carrera en la MLB, pero su mejor versión la tuvimos en el Clásico Mundial.

3. Robinson Canó, 2013

Canó fue el mentor del título de República Dominicana en el 2013, con el recordado campeonato invicto de 8 victorias en la misma cantidad de presentaciones. El segunda base dejó .469 AVG (15 hits), 2 cuadrangulares y 6 carreras remolcadas. Estableció el récord de hits en el Clásico Mundial con los 15 que conectó en esa edición. Después de levantar el premio al MVP, su país lo reconoció como uno de los peloteros más queridos y respetados, por el amor que demostró durante toda su carrera por representar los colores de República Dominicana.

4. Marcus Stroman, 2017

Stroman vivió los mejores años de su carrera por ese entonces, logrando el MVP del Clásico Mundial. Antes del torneo no era considerado uno de los mejores lanzadores de Estados Unidos, pero vaya que sorprendió con su dominio. Lanzó para récord de 1-1, 2.35 de efectividad en 15.1 entradas lanzadas y dominó a Puerto Rico en la final con 6 entradas de apenas un hit permitido. Luego en el 2023 representó a Puerto Rico, en un movimiento inesperado. En los últimos años ha sufrido muchas lesiones en la MLB.

5. Shohei Ohtani, 2023

La gente siempre recordará el último out del Clásico Mundial del 2023. Shohei Ohtani se subió a la lomita para cerrar el partido y ponchó a Mike Trout para el último out del compromiso. Ese fue el selló para ganar su primer MVP de Clásico Mundial, siendo clave para que Japón lograra su tercer campeonato. Terminó con 435 AVG, 1 HR, 8 RBI, 1.345 OPS, mientras que como lanzador dejó récord de 2-0, 1.86 PCL, 11 ponches y un salvado.

6. Maikel García, 2026

García lideró el torneo en hits con 10 a pesar de que se fue de 3-0 con una carrera remolcada en la final. Su aporte en momentos clave lo catapultó como el héroe de Venezuela en el torneo. Contra Japón, conectó un cuadrangular que acercó a su país en el marcador 5-4. Luego la ofensiva se encargó de darle vuelta a la pizarra y eliminar a los nipones en cuartos de final. “Sabía que podía dar más, y por eso estoy aquí en el Clásico Mundial de Béisbol. Nunca imaginé ser el MVP de un Clásico Mundial, pero el plan de Dios es perfecto. Hoy es mi turno”, dijo García tras su hazaña.

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