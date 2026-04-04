Toronto Blue Jays coloca al mexicano Alejandro Kirk en la lista de lesionados

Los Toronto Blue Jays colocaron este sábado al catcher mexicano Alejandro Kirk en la lista de lesionados de 10 días por una fractura en el pulgar izquierdo que lo mantendrá fuera de acción indefinidamente, informó el equipo.

El dos veces All-Star sufrió la lesión durante la derrota del viernes ante los Chicago White Sox, después de que un batazo de foul rozara el pulgar de su mano del guante en la décima entrada.

Hasta que el receptor mexicano pueda volver a la acción, Tyler Heineman lo reemplazará como careta titular.

En los 5 partidos que había disputado Kirk en la joven campaña de los canadienses apenas exhibía una línea ofensiva de .150/.227/.350 con un doble, un jonrón y par de carreras remolcadas, en un lento inicio de campaña que ahora se le suma una fractura que costará en sanar.

Cabe recordar que el mexicano fue invitado al Juego de Estrellas en la campaña pasada, la cual finalizó con promedios de .282/.348/.421, 18 dobles, 15 cuadrangulares y 76 carreras empujadas.

ROSTER MOVES:



🔹 C Brandon Valenzuela recalled from Triple-A and will be active today



🔹 C Alejandro Kirk (left thumb fracture) placed on 10-day IL pic.twitter.com/qFvqA2ezzu — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 4, 2026

Kirk está en el inicio de su contrato firmado por 5 años y 58 millones de dólares con los Blue Jays, que le pagarán 8.7 millones de dólares esta campaña; y 12.3 millones de dólares por temporada hasta el 2030.

"Es el pulgar... Apesta. Eso duele, especialmente en un día frío. Solo espero que no sea nada serio. Él es de los tipos más duros que hay, así que para que él mismo pidiera salir, no es algo que te guste ver", dijo el manager de Toronto, John Schneider.

Tras confirmarse la fractura, el manager destacó la dificultad de reemplazar la presencia de Kirk, calificándolo como uno de los líderes del equipo, pero subrayó que deben "navegar esta ausencia" con el talento disponible.

¿Cuál puede ser el tiempo de recuperación de Alejandro Kirk?

Aunque está en la lista de lesionados 10 días, una fractura de pulgar suele requerir de 4 a 6 semanas para sanar completamente antes de que un receptor pueda volver a recibir lanzamientos de alta velocidad.

Los Azulejos no se han apresurado en divulgar una fecha de regreso, por lo que la evolución de la lesión marcará su disponibilidad y regreso al roster de los Blue Jays.

¿Qué movimientos hizo Blue Jays en el roster tras la lesión de Kirk?

Para cubrir la baja del mexicano, los Blue Jays llamaron desde Triple A al prospecto Brandon Valenzuela, un receptor también mexicano que impresionó durante el Spring Training.

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