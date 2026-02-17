Trea Turner revela que no recibió la llamada para jugar con Estados Unidos en el Clásico Mundial

El camino hacia el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 continúa generando noticias en torno a Estados Unidos, pues una de las revelaciones más llamativas en los últimos días ha sido la de Trea Turner.

El campocorto de los Philadelphia Phillies y una de las figuras mayor impacto de la edición anterior de la justa de selecciones, aseguró que ni siquiera se comunicaron con él para regresar al combinado de las barras y las estrellas de cara a la cita que se disputará del 5 al próximo 17 de marzo.

"Con gusto lo habría vuelto a hacer. Dije la última vez que si alguna vez me lo pidieran, diría que sí", confesó Turner a la periodista Lochlahn March, a la que le confirmó que su teléfono nunca sonó en esta oportunidad.

El seleccionado a tres Juegos de Estrellas de MLB fue uno de los grandes protagonistas del Clásico Mundial de 2023, ya que su rendimiento ofensivo resultó clave para que Estados Unidos alcanzara la final.

Es que lideró la contienda en average (.390), jonrones (cinco) y remolcadas (11), con un notable .440 de OBP en seis encuentros, incluyendo un grand slam contra Venezuela en cuartos de final, el cual definió el pase a semifinales. Por ello, su ausencia en la planificación inicial del Team USA ha sorprendido tanto a aficionados como a analistas del béisbol internacional.

Por su parte, el elenco norteamericano afronta el venidero WBC con la presión de volver a competir por el título, tras quedarse a las puertas del la corona hace tres años cuando cayó en el partido cumbre ante la Japón del estelar Shohei Ohtani. Eso sí, el manager Mark DeRosa intentará conseguir el objetivo con un equilibrado grupo que combina experiencia con talento emergente.

Aún así, la ausencia de Turner en las conversaciones iniciales genera debate, considerando su experiencia en las mayores y el impacto reciente en un torneo como el Clásico, donde la capacidad de producir ofensivamente en momentos clave suele marcar la diferencia. Su velocidad en bases, sólida defensa de las paradas cortas y consistencia al bate lo convierten en un perfil valioso para cualquier equipo nacional.

Es cierto que DeRosa contará con la joven estrella Bobby Witt Jr. en rol de torpedero titular y bateando en alguno de los primeros cuatro puestos del lineup; no obstante, el ex Washington Nationals y Los Angeles Dodgers perfectamente podía fungir de segunda base, recordando que también defiende dicha posición, o, utility de cuadro.

