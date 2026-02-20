Twins confirman que Pablo López se perderá toda la temporada 2026

Los Minnesota Twins confirmaron este viernes que el lanzador derecho venezolano Pablo López tendrá que someterse a la segunda cirugía Tommy John de su carrera y se perderá toda la temporada del 2026.

López, de 29 años de edad, no pudo terminar su primera sesión de bullpen de los campos de entrenamiento, tras abandonar el terreno de juego con dolencias en el codo de lanzar. Después de una resonancia magnética se pudo apreciar que el problema era grave.

"Es como pasar de 100 a cero en la escala de estar emocionado, estar motivado, estar simplemente feliz de estar aquí, y de repente recibes una noticia como esa", comentó López a Dan Hayes de The Athletic tras la sesión de bullpen del lunes.

López ya sabe lo que es pasar por este proceso, luego de someterse a una cirugía de este tipo en 2014, cuando apenas era un prospecto de los Seattle Mariners, previo a su debut en las Grandes Ligas con los Miami Marlins.

Las lesiones han sido todo un obstáculo para López en los últimos tres años. El venezolano dejó 2.74 de efectividad con 73 ponches, 20 boletos, 3.19 de FIP, 1.110 de WHIP y récord de 5-4 en 75.2 innings de trabajo en 2025, pero nuevamente no superó los 100 innings de labor.

El venezolano también se perderá el Clásico Mundial con Venezuela, en el que tenía previsto ser una pieza clave de la rotación de Omar López para el torneo. Había sido nombrado en el roster del equipo, pero ahora la delegación venezolana tendrá que nombrar a otro abridor.

El lanzador derecho está en el tercer año de su acuerdo con los Twins, que establece 4 años de duración y 73.5 millones de dólares en salarios. Si todo marcha bien, estará listo para los campos de entrenamiento del año que viene, previos a la temporada 2027.

Con la lesión de López, los lanzadores Joe Ryan y Bailey Ober tendrán una mayor responsabilidad en la rotación del manager Derek Shelton.

López tiene experiencia de ocho campañas en la MLB y fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2023, el mejor año de su carrera. En ese calendario terminó séptimo en la votación para el premio Cy Young de la Liga Americana.

Para el derecho será un gran reto llegar en buena forma al próximo Spring Training para seguir con su carrera en las mayores.

