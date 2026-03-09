Últimas noticias del Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Fernando Tatís Jr. hace historia, Tarik Skubal y más

Fernando Tatís Jr. conectó este lunes el primer grand slam de la selección de República Dominicana en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. El outfielder lo consiguió ante la escuadra de Israel.

Los dominicanos han sido imparables con la ofensiva en esta edición del torneo y sumaban 29 carreras en menos de tres juegos. El batazo de Tatís salió por el jardín izquierdo del loanDepot park, recorrió 400 pies de distancia y tuvo una velocidad de salida de 104.9 mph.

El jardinero derecho hizo historia ante los envíos del zurdo Ryan Prager, concretamente ante un cambio a 78.7 millas por hora. Más tarde impulsó otras dos anotaciones con un doble e igualó a Adrián González con la segunda mayor cantidad de remolcadas para un jugador en un partido del Clásico Mundial, con seis.

González lo hizo en la misma fecha, pero de 2009. El dominicano fue reemplazado por Junior Lake y se quedó a una fletada de la marca en poder de Ken Griffey Jr.

GRAND SLAM



Fernando Tatis Jr. has entered the chat in a BIG way! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/IEFTEFPwW8 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2026

Jackson Chourio está listo para regresar con Venezuela

El manager de Venezuela, Omar López, aseguró que el outfielder de Milwaukee Brewers Jackson Chourio está recuperado del pelotazo que recibió la semana pasada en los juegos de exhibición y podría regresar al lineup contra Nicaragua,

“Está ready, papá”, dijo el estratega en una conferencia de prensa antes del día libre de la selección. “Mañana (el domingo) vamos a trabajar un poco más. Hoy bateó, se sintió muy bien, ya el semblante de la cara de él era diferente, estaba sonriendo”.

“Trabajó en defensa, tiró para las bases un poco”, explicó López en declaraciones recogidas por el portal de MLB. “Mañana vamos a trabajar otra vez en FIU un poco, principalmente lo voy a ver bateando, y bueno, si Dios quiere estará en el lineup contra Nicaragua”.

Darell Hernáiz sorprendido con su marca en Puerto Rico

El hombre del momento en Puerto Rico es Darell Hernáiz, un infielder de los Athletics que se convirtió en héroe de la selección boricua y entró en la historia del Clásico Mundial el sábado, como el segundo jugador en conectar un jonrón de walk off en las seis ediciones del torneo. El primero, horas antes, fue Ozzie Albies de Países Bajos.

“Es el swing más grande de mi vida", aseguró Hernáiz. “Me siento bendecido. No soy un bateador así de sacarla. Yo sólo bateo hits y corro las bases, pero eso fue lo que quiso Dios. Yo nada más hice swing y Dios hizo el resto”.

“Es algo inolvidable. No sé cómo decirlo. No me acuerdo de nada. Le di a la bola y Eddie (Rosario) estaba al frente mío gritando y brincando. No me lo creí porque yo no la saco mucho”, recalcó. “No esperaba eso y después no me acuerdo mucho. Por tercera base Joey Cora me abrazó y pensé en Eddie otra vez ya que en el Clásico anterior hizo un "step back y jump", y lo hice. No me acuerdo más nada”.

Manny Barreda está listo para lanzarle a Estados Unidos

Al derecho Manny Barreda no lo tomó por sorpresa su designación como encargado de abrir el partido de este lunes contra la poderosa selección e Estados Unidos, un duelo que será clave en el Grupo B del Clásico.

“Se había mencionado, pero no confirmado. Sabía que era una posibilidad”, le dijo Barreda a la prensa. “Pensé que iba después de (Taijuan) Walker, y cuando no fue así entendí que me podía tocar este desafío.

Barreda tiene un plan. “No estoy pensando en hacer demasiado, ni en ponchar a todos”, afirmó. “Sino en cubrir el pitcheo para mi equipo y ponernos en buena posición para ese juego y el que sigue”. Tampoco se siente intimidado por las estrellas estadounidenses: “Nosotros también tenemos muchas estrellas y estamos felices con nuestros resultados Tenemos mucho talento y estoy listo para enfrentar este juego”

Tarik Skubal listo para anunciar su decisión

El dos veces ganador del Cy Young, Tarik Skubal, ha estado reconsiderando sus planes para el Clásico Mundial de Béisbol y se espera que este lunes anuncie si hará otra apertura o regresará al campamento de Detroit Tigers.

“No esperaba que este tipo de emociones me invadieran la mente ni que mis pensamientos cambiaran", dijo Skubal el sábado a ESPN. “Estaba muy comprometido con hacer una apertura y regresar al campamento. Las cosas han cambiado, obviamente. Por eso voy a tener algunas conversaciones y tratar de encontrar un plan para mí. Esta es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi carrera hasta ahora”.

