Últimas noticias y rumores del Clásico Mundial 2026 | Jackson Chourio no tiene fractura, Shohei Ohtani y más

Las alarmas se encendieron cuando se supo que Jackson Chourio no estaría disponible para el primer partido de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. El jardinero de Milwaukee Brewers recibió un pelotazo en la mano izquierda en el segundo partido de exhibición de su escuadra y su ausencia ante Países Bajos hizo temer lo peor.

Pero el manager Omar López tranquilizó a todos con sus declaraciones, al informar que Chourio no tiene fractura y que fue una medida de precaución pactada con su equipo en MLB.

“Llevaba la protección, pero fue una recta a 100 mph”, dijo López al portal de MLB.com. “Se recuperará. Se le realizó el examen y todo está bien, pero tenía algo de inflamación y necesita descansar”. El jardinero estaba disponible como corredor emergente o reemplazo defensivo, y todavía no es seguro que juegue como titular el sábado ante Israel.

“Le daremos un día más”, indicó el manager. “Tiene el dedo un poco inflamado y le molesta. Pero pronto estará con nosotros”.

Brewers medical team has already been in contact today with their counterparts for Team Venezuela about Jackson Chourio, who was hit by a pitch on the hand in Wednesday’s exhibition game against the Nationals. It’s a soft tissue contusion, so “no concern” long-term, I’m told. — Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) March 6, 2026

Jeremy Peña se resigna a perderse el Clásico Mundial

Una fractura en un dedo de la mano derecha obligó a apartar a Jeremy Peña del roster de República Dominicana apenas antes del primer juego de su selección en el Clásico. Su lugar en la plantilla será ocupado por Erik González.

Mientras, el campocorto regresó a la base de entrenamientos de Houston Astros y trabaja para estar listo para el Opening Day de las Grandes Ligas.

“No sé cómo sanará, no sé cómo será el proceso, pero el objetivo siempre es intentar unirme al equipo para el Día Inaugural”, dijo el quisqueyano.

Yadier Molina no tiene miedo a ningún equipo del Clásico Mundial

Pocas horas antes de su debut en casa en el Grupo A del Clásico Mundial, el manager de Puerto Rico Yadier Molina reiteró que, a pesar de las ausencias, su objetivo sigue siendo el título.

“Este es un grupo que no tiene miedo”, aseguró el estratega en una conferencia de prensa. “Tenemos una mentalidad 'ready' (lista), mentalidad de campeón. Están los que son. Confiamos en nuestro talento, en el pitcheo, la defensa, a correr las bases y confiados en el talento”.

Benjamín Gil sigue pensando en grande

Las bajas de última hora no le quitan arrestos al manager de México, Benjamín Gil, que tiene plena confianza en que su grupo puede incluso superar el tercer lugar que alcanzaron en la edición de 2023.

“Tenemos a Jarren Durán que en aquella ocasión no era ni titular con nosotros y ahora ya fue a un Juego de Estrellas y hasta fue MVP del Juego de Estrellas, tenemos a Alejandro Kirk que no pudo participar la otra vez y ha ido a dos Juegos de Estrellas, Jonathan Aranda, la otra vez no era titular, ya ha ido a un Juego de Estrellas. Tenemos a cuatro jugadores que han ido a Juego de Estrellas, que se han convertido en estrellas al nivel de ligas mayores, no de liga mexicana, creo que lo hace diferente, creo que los jugadores dijeron ‘nadie nos tiene que convencer y si alguien no cree, pues eso es problema de ellos", enumeró.

“Somos un equipo que sí estamos para competir y pelear por el campeonato, no sólo competir en el torneo, es competir por el campeonato”, afirmó.

Estados Unidos recibió a Nolan McLean

Con varios días de atraso, pero al fin se reportó Nolan McLean al equipo de Estados Unidos. El derecho de los New York Mets retrasó su llegada porque estuvo lidiando con síntomas de vértigo, pero el manager Mark DeRosa nunca lo sacó de la rotación y tiene programado abrir el último partido de la primera ronda, contra Italia el 10 de marzo.

McLean se reunió con el personal médico de los Mets el jueves y adelantó que sería “realmente honesto sobre cómo me siento, lo cual ha sido bien”, antes de recibir el visto bueno para dirigirse a Houston y unirse al Equipo de Estados Unidos.

Japón y Shohei Ohtani comienzan con récords

La escuadra de Japón tuvo su primer partido en esta edición del Clásico e inició la defensa del título conquistado en 2023 con un KO sobre China Taipéi en el que se impusieron marcas para el torneo.

Los campeones defensores impusieron un récord con la mayor cantidad de carreras anotadas en un mismo inning con 10. Con ello superaron la marca de nueve que compartían Estados Unidos (2023) y Cuba (2009).

Shohei Ohtani has already made an impact at the 2026 #WorldBaseballClassic 😉 pic.twitter.com/ULxLvlmJPy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

“Esa fue la entrada que verdaderamente decidió el juego”, señaló Ohtani. “Luego de anotar las primeras carreras, nos mantuvimos enfocados y negociamos algunas bases por bolas, entonces pienso que manejamos bien el partido desde ese momento. En general, creo que fue un buen encuentro”.

Las cinco carreras impulsadas de Ohtani en un mismo inning también fijaron un récord del Clásico Mundial, de acuerdo con datos del portal de MLB.

