Últimas noticias y rumores del Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Ranger Suárez dispuesto a relevar, Skenes y más

Apenas un día después de que Venezuela tuviera que hacer tres sustituciones en el roster por lanzadores que perdió para el Clásico Mundial de Béisbol, Ranger Suárez le da al cuerpo técnico encabezado por Omar López una buena noticia con su compromiso con la selección.

“Aún no sé cuál duelo del Clásico Mundial de Beisbol voy a abrir”, dijo el zurdo de los Boston Red Sox en una entrevista con NESN en el Spring Training. “Lo que sí sé es que voy a abrir dos o tres juegos de ser necesario”.

“No me preparé para un solo juego. Eso no va conmigo”, agregó Suárez al portal El Extrabase. “Yo estoy preparado para dos o tres juegos. Sé que las fechas no dan para una tercera apertura, pero estaré disponible en el bullpen aunque eso sí hay que hablarlo con el equipo. Pero yo tengo la disposición”.

“Comencé a entrenar antes en la pretemporada, obviamente, para estar listo para el torneo”, dijo Suárez. “Sabemos que el torneo tiene expectativas muy altas y hay que estar 100% sano y 100% listo para jugar”.

Luis Severino hace ajustes antes del Clásico Mundial

El veterano lanzador derecho de los Athletics, Luis Severino, está contando las horas para que comience la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, que jugará por primera vez defendiendo la camiseta de República Dominicana.

“Me siento bien entusiasmado”, le dijo Severino al portal MLB.com. “Será una locura en Miami. Será una locura salir y competir”.

“He estado trabajando en diferentes agarres [del cambio]”, explicó sobre su trabajo en el Spring Training con Athletics. “Por ahora, me ha ido bien. La acción de mi brazo es mejor que el año pasado. También mi mecánica, simplemente tratando de no apresurarme hacia el plato. Me estoy acostumbrando a hacer algo diferente. Espero que para finales de los Entrenamientos de Primavera, esté más familiarizado y tenga confianza en lo que hago”.

Heliot Ramos no tiene presión en Puerto Rico

La ausencia de figuras como Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez deja a Nolan Arenado y Heliot Ramos en rol protagonista con la selección de Puerto Rico en el Clásico mundial y el outfielder de San Francisco Giants se siente listo para el desafío. Lo anima la idea de jugar en el Hiram Bithorn de San Juan.

“Sinceramente, más que presión, siento como ganas de llegar y jugar frente a los fanáticos de casa porque no hay mejor mejor sentimiento que ese. Escuchar las batucadas... La vibra puertorriqueña es otra cosa”, declaró Ramos a la prensa boricua.

Siente el jardinero que el grupo dará un paso al frente a pesar de las ausencias: “Pienso que es colectivo... siempre que tengamos alguien que esté dispuesto a dejar el corazón en el turno, en el juego, en la ofensiva, en los momentos grandes, el latido del corazón hay que bajarlo para poder tratar de tener el resultado que uno quiere tener”.

“Todo el mundo tiene hambre de salir a jugar y ganar. Aquí tenemos muchos jóvenes, incluyéndome a mí, que están dispuestos a dejarlo todo en el terreno de juego”, añadió. “Tenemos tremenda defensa, tenemos corredores bastante rápidos y gente súper inteligente que sabe jugar béisbol, además de unos lanzadores muy buenos”.

Ramón Urías sale del roster de México

La Comisión de Selecciones Nacionales de México confirmó este martes el temor de una nueva baja en el equipo para el Clásico. Con una nota de prensa se informó que Nacho Álvarez Jr. “se integra a la Selección Mexicana de Beisbol para la sexta edición del Clásico Mundial en sustitución de Ramón Urías”.

Urías salió del roster del manager Benji Gil tras firmar, hace apenas tres días, un contrato con St. Louis Cardinals. “De común acuerdo entre la organización de San Luis, la Selección Mexicana y el propio jugador se tomó esta decisión, ya que Urías buscará adaptarse a su nuevo equipo, tener la mayor cantidad de juego posible, ya sea en la intermedia o en la esquina caliente”, dice el comunicado.

Su lugar será ocupado por Nacho Álvarez Jr., de 22 años de edad y nacido Fontana, California, que tiene dos años de experiencia en las Grandes Ligas con Atlanta Braves. En 2025 jugó 58 partidos, terminó con .234 de promedio de bateo, con dos cuadrangulares y 15 carreras impulsadas. Juega principalmente en la segunda y la tercera base.

Paul Skenes aclara su plan con Estados Unidos

A diferencia de Tarik Skubal, que causó conmoción con su anuncio de que sólo lanzaría en un juego del Clásico Mundial, el otro ganador del Cy Young en la rotación de Estados Unidos, Paul Skenes, tiene otro plan para el torneo.

El derecho de 23 años de edad concedió una entrevista para FOX News y le dijo al periodista de The Athletic Ken Rosenthal que espera realizar dos aperturas en el torneo.

“Si ganamos y llegamos tan lejos como debemos, volveré a lanzar en el torneo”, afirmó Skenes. El diestro hará este miércoles su debut en la Liga de la Toronja contra los Braves y le comentó a Rosenthal que tiene programado lanzar uno de los dos juegos de exhibición de Estados Unidos la próxima semana en Arizona (contra Giants el martes o los Rockies el miércoles).

¿Contra qué rival de Japón lanzará Yoshinobu Yamamoto?

Sin la posibilidad de contar con Shohei Ohtani en la rotación, el peso del cuerpo de abridores de la escuadra de Japón en el Clásico Mundial recae sobre su compañero en Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto.

El derecho está “plenamente comprometido” con su selección y se espera que haga varias aperturas para el equipo durante el torneo, en el que los nipones buscan su cuarta corona en seis ediciones.

De acuerdo con las proyecciones, Yamamoto abriría el primer partido del Clásico el 6 de marzo en el Tokyo Dome contra Taiwán y si Japón pasa la primera ronda tal como se espera, podría ser quien inicie el duelo de semifinales o la final.

