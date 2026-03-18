Últimas noticias y rumores de MLB | Gerrit Cole abrirá en el Spring Training, Shohei Ohtani y más

El as de la rotación de los New York Yankees, Gerrit Cole, dará este miércoles un paso importante en su recuperación tras la cirugía Tommy John que tuvo en 2025.

El lanzador derecho de 35 años de edad está anunciado para abrir el partido de la Liga de la Toronja contra los Boston Red Sox, en lo que será su primer juego desde la operación realizada el 11 de marzo. El plan es que lance un inning, y no se espera que debute en la temporada regular de MLB hasta mayo o junio.

“Significa que puedo competir”, declaró Cole a Joel Sherman del New York Post. “Significa que he trabajado duro hasta ahora para poder enfrentarme a una situación en la que las cosas son un poco impredecibles y tengo que rendir al máximo”.

https://t.co/VLOyCCu1LG You can make it about just 1 inning. Or that it still will only be March 18. Or about the miles left to go.

That would be missing the drama, accomplishment and – really – the point of Gerrit Cole facing the Red Sox on Wednesday. — Joel Sherman (@Joelsherman1) March 17, 2026

Dodgers revelan el plan de pitcheo con Shohei Ohtani

Shohei Ohtani hará este miércoles su primera aparición como lanzador en los entrenamientos de primavera de Los Angeles Dodgers y se enfrentará contra los San Francisco Giants.

“Creo que tres o cuatro innings es un buen plazo”, dijo el manager Dave Roberts. “Se trata de hacer lo que podamos con lo que nos queda para prepararlo para la temporada. Hizo su parte cuando estaba con la selección japonesa y ahora lo ponemos a prueba contra una competencia real, para que se ponga al día y para que esté lo más preparado posible antes de que empiece la temporada”.

Roberts también apuntó que Ohtani será el bateador designado en el partido del viernes contra San Diego Padres y que el plan es que el japonés lance en un partido más de pretemporada contra los Angels el 23 o el 24 de marzo.

Lanzador de los Mets Sean Manaea pierde velocidad

El zurdo Sean Manaea lanzó cuatro innings sin hits contra los Marlins el martes, pero en su salida hubo un dato que saltó a la vista: la velocidad de su recta de cuatro costuras se mantuvo entre 86 y 88 mph, casi 3 mph menos que en 2025. Sin embargo, el serpentinero no parece inquieto pese a venir de una temporada llena de lesiones.

“Es baja, pero me siento bien", dijo el zurdo de 34 años de edad al NY Post. “No me preocupa en absoluto. Llegaré al Citi Field, me subiré la adrenalina y volverá a subir”.

Dos lanzadores de los Padres comenzarán en las lista de lesionados

El lanzador de los San Diego Padres, Matt Waldron, reveló que comenzará la temporada en la lista de lesionados tras un procedimiento por una dolencia no deportiva.

El derecho le dijo a Kevin Acee, del San Diego Union-Tribune, que los Padres ya tomaron la decisión. “Desafortunadamente, creo que esa es la opción que me están haciendo tomar: la lista de lesionados, para no apresurarme a lanzar cinco entradas”, dijo Waldron. “Creo que empezaré en la lista de lesionados y creo que tomarán su decisión a partir de ahí”.

Todo apunta a que el abridor Joe Musgrove también estará en la lista de incapacitados en el Opening Day.

Boston Red Sox firmó a Tommy Kahnle

Los Boston Red Sox firmaron al lanzador derecho Tommy Kahnle con un contrato de ligas menores para fortalecer la profundidad del relevo medio del manager Alex Cora.

Kahnle, de 36 años de edad, tuvo una sólida actuación con Israel en el Clásico Mundial de Béisbol, y en 2025 con Detroit Tigers dejó efectividad de 4.43, WHIP de 1.30 y una relación de ponches/bases por bolas de 50/31 en 63 innings. Se piensa que comenzará la temporada en la filial Triple A de Worcester.

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