La fecha de la primera apertura de Gerrit Cole tras someterse a la cirugía Tommy John

Los New York Yankees recibieron este martes una gran noticia: Gerrit Cole hará su primera apertura desde que se sometió a la cirugía Tommy John este miércoles ante los Boston Red Sox en el marco de los entrenamientos primaverales del equipo del Bronx.

Cole ha estado preparando su brazo durante todo el entrenamiento primaveral, y el manager de los Bombarderos del Bronx, Aaron Boone, y el resto del cuerpo médico y técnico, habría dado el visto bueno para que el ganador del Cy Young tomará la bola para el duelo de pretemporada ante los patirrojos.

“Simplemente se sintió bien”, expresó Cole en rueda de prensa tras su primera sesión de bullpen con los Yankees en 2026. “Estando solo en los terrenos traseros durante el verano, lo probé. He tenido pequeños movimientos que han cambiado a lo largo de los años. Creo que en general simplemente me gusta el ritmo que llevo”.

El seis veces invitado al Juego de Estrellas de la MLB se sometió a la cirugía en 11 de marzo de 2025 y el proceso de recuperación del jugador dura unos 11 meses para estar estable y poder competir al máximo nivel.

“El trabajo durante este proceso de rehabilitación es diferente al que normalmente haría cuando estoy sano”, explicó Cole. “Sin embargo, he afrontado el proceso de la misma manera, y eso ha producido buenos resultados. Simplemente me da confianza de que hago mis cosas de la manera correcta”.

Gerrit Cole is scheduled to start and throw an inning against the Red Sox tomorrow



This will be Cole's first start since having Tommy John surgery, per @Joelsherman1 pic.twitter.com/fYweMauuXO — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 17, 2026

El veterano de 35 años sólo pudo lanzar 95.0 entradas en la campaña 2024, dejando marca de 8-5 con 3.41 de efectividad. Sin embargo, terminó siendo clave en la rotación de los Yankees, ayudando al equipo a alcanzar una Serie Mundial en la cual cayó ante Los Angeles Dodgers en cinco encuentros.

El ex lanzador de los Pittsburgh Pirates y Houston Astros ha representado durante cinco campañas a los Bombarderos del Bronx, misma con la cual tiene foja de 59-28 y un notable 3.12 de efectividad en 759.0 entradas de ronda regular.

Además, consiguió el citado y único Cy Young de su trayectoria en 2023, cuando lideró el joven circuito en promedio en rayitas limpias (2.63), WHIP (0.98), innings lanzados (209.0), y blanqueos (2), sumando una gran marca de 15-4 y la cifra de 222 ponches.

Igualmente, Cole ha sido invitado a tres All Star en representación de los Yankees, con los que también ha ganado un título de efectividad (2023) y uno de victorias (16 en 2021).

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