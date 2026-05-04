Últimas noticias y rumores de MLB | Jasson Domínguez causa impacto en Yankees, otra lesión en Mets, Alex Cora y más

Jasson Domínguez es el único jugador de los New York Yankees que ha conseguido dar hits desde ambos lados del plato en un mismo inning desde que Mark Teixeira lo hiciera en la temporada de MLB de 2016.

De hecho, el dominicano lo consiguió este domingo por segunda vez en las Grandes Ligas. Ya lo había hecho el 27 de agosto de 2025, contra los Washington Nationals, y en esta ocasión su víctima fue Baltimore Orioles, a quienes castigó con un jonrón (su primero de esta campaña) y un doble en la sexta entrada.

Fue una jornada de tres extrabases en cinco turnos para Domínguez, que disputó su quinto partido desde que fue promovido desde Triple A y segundo tras el golpe en el codo que recibió en la serie contra los Rangers.

“Cuando juegas un buen partido como ese y ganas, siempre es genial”, le dijo Domínguez a MLB.com. “Cada vez que conectas un hit, cualquier cosa buena, la confianza aumenta”.

"This what we do. We pass the baton..."



- Jasson Domínguez to @M_Marakovits following his three-hit game in Sunday's win pic.twitter.com/iVZ6BMA5pZ — YES Network (@YESNetwork) May 3, 2026

Carlos Mendoza lamenta la lesión de Ronny Mauricio en los Mets

Los New York Mets dieron al fin muestras de recuperación y ganaron la serie contra los Angels (la segunda que se llevan desde abril y cuarta en lo que va de temporada), a pesar de que el manager Carlos Mendoza debe lidiar con una nueva ausencia por lesión: la del dominicano Ronny Mauricio, que subió a Grandes Ligas para sustituir al lastimado Francisco Lindor y ahora se perderá de seis a ocho semanas por una fractura.

“Obviamente es difícil”, declaró el dirigente de la escuadra de Queens, el venezolano Mendoza. “Pierdes a tu campocorto titular y el muchacho que sube para ver la oportunidad todos los días ahora se lastima. Entonces otro deberá dar la cara”. Ese otro será el también dominicano Vidal Bruján.

Braves suben a un venezolano por nueva lesión de Ronald Acuña Jr.

El manager de los Atlanta Braves, Walt Weiss, informó a los reporteros que una resonancia magnética reveló que el venezolano Ronald Acuña Jr. sufrió una distensión de grado 1 en el tendón de la corva, por lo que enviado a lista de lesionados de 10 días. El piloto añadió que, “considerando todo, podría haber sido mucho peor”.

La organización llamó desde ligas menores a otro venezolano, el outfielder José Azócar, para que cubra la ausencia de la estrella. Acuña salió del juego del sábado tras lastimarse la pierna izquierda cuando corría de home a primera.

Ranger Suárez tranquiliza a los Boston Red Sox

El venezolano Ranger Suárez, que finalmente estaba mostrando su mejor versión sobre el montículo de los Boston Red Sox, tuvo que abandonar el partido del domingo por molestias en el tendón de la corva derecha. Sin embargo, el zurdo venezolano de 30 años de edad no está preocupado e intenta tranquilizar a un equipo que ya tiene en lista de lesionados a dos de sus abridores, Sonny Gray y Garrett Crochet.

“En el último pitcheo del cuarto inning sentí un pinchazo, por eso salí del juego”, explicó el zurdo. “El año pasado estuve en la misma situación y no perdí tiempo, yo creo que es similar y que no perderé ninguna salida”.

En Philadelphia insistirán con Alex Cora para 2027

Un reporte señala que los Phillies confían en tener al manager puertorriqueño Alex Cora al frente de su cuerpo técnico para la temporada de 2027.

"Si bien Alex Cora será el agente libre más codiciado este invierno, los Phillies confían en que dirigirá a su equipo en 2027”, escribió Bob Nightengale de USA Today el domingo. “También se espera que los Houston Astros y los New York Mets intenten ficharlo".

El presidente de operaciones de béisbol de los Philadelphia Phillies, Dave Dombrowski, no escatimó en elogios para Cora. “Hablamos sobre la posibilidad de que aceptara el puesto. Le dije que en ese momento había llegado a la conclusión de que si aceptaba, yo haría un cambio. Pensé que podría aceptar, pero a medida que avanzaba el día siguiente y la mañana del lunes, quedó claro que quería pasar tiempo con su familia. Creo que Alex Cora es uno de los mejores managers del béisbol”, dijo Dombrowski a MLB.com.

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