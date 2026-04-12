Últimas noticias y rumores de MLB | Jazz Chisholm Jr. hunde a los Yankees, Luis Arráez, José Ramírez y más

Jazz Chisholm Jr. dejó claro que quiere una extensión de contrato para quedarse con los New York Yankees, pero no está haciendo muchos méritos para recibir la oferta. El segunda base ha estado improductivo con el madero en este comienzo de temporada de MLB, pero además sus problemas en la defensa le han traído consecuencias a su equipo, que ya llegó a cuatro derrotas consecutivas.

La más reciente de esas derrotas se la deben a Chisholm, a quien se le escapó una pelota que bateó Jonathan Aranda con las bases llenas y un out en el final del décimo inning. No sólo permitió que entrara la carrera que dejó en el terreno a Nueva York y dejó en evidencia la fragilidad de la línea central de Aaron Boone, sino que sus declaraciones encienden las alarmas.

“Realmente iba a intentar tocar al corredor y simplemente lanzar la pelota a primera. No sé cuál es la regla. Si hubiera ido primero a primera base y la hubiera lanzado de vuelta a segunda, ¿seguiría siendo un out? ¿Seguiría siendo una doble jugada? No lo sé. ¿No cuenta como una carrera impulsada?", reflexionó Chisholm Jr. mostrando un peligroso desconocimiento.

Jazz Chisholm Jr., explaining the final play: "I was really going to go try to tag the runner and just throw it to first. I don't know what the rule is. If I went to first base first and threw it back to second, if it's still an out. Is it still a double play? I don't know. Does… — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) April 12, 2026

Mets se preocupan por Francisco Lindor

Las primeras semanas de temporada están resultando una pesadilla para los New York Mets, que no sólo marchan con récord negativo y tienen a Juan Soto en lista de lesionados, sino que están asombrados de ver a Francisco Lindor, un ganador de Guante de Oro, cometiendo errores (incluso mentales) inusuales en un jugador con su experiencia.

“Es raro porque no es él”, dijo el manager Carlos Mendoza sobre la serie de errores mentales del campocorto estrella. “Es difícil de explicar. Él mismo será el primero en admitir que tiene que mejorar. Nunca lo había visto así, en algunas jugadas simplemente está fuera de posición”.

José Ramírez logra marca histórica en los Guardians

Un cuadrangular solitario en el primer inning le permitió al dominicano José Ramírez convertirse en el primer jugador de la franquicia de Cleveland en conectar un jonrón contra cada uno de los otros 29 equipos de las Grandes Ligas, según el Elias Sports Bureau.

Además, de acuerdo con el portal de MLB, el antesalista: “Está a punto de convertirse en el noveno jugador en la historia de las Mayores con 300 jonrones y 300 bases robadas en su carrera”. Tiene 287 vuelacercas y 289 estafadas.

George Springer tiene fractura y es baja en Blue Jays

Toronto Blue Jays recibió una mala noticia este sábado, cuando vieron salir del campo a su bateador designado, el veterano George Springer, con una fractura en el dedo índice del pie izquierdo.

Springer se golpeó con una bola que conectó de foul y aunque completó ese turno al bate no pudo seguir en el juego. El manager John Schneider informó que le tomaron una radiografía en el estadio que confirmó la fractura y posteriormente se sometió a una tomografía computarizada (TC). “Sabremos más en los próximos dos días”, comentó Schneider.

Shohei Ohtani sigue haciendo historia con los Dodgers

El astro japonés de Los Angeles Dodgers consiguió un par de marcas este sábado. Shohei Ohtani conectó un jonrón en el primer inning que le permitió extender a 45 su racha de juegos embasándose. Se adueñó en solitario del quinto lugar de la lista histórica de los Dodgers.

Este fue su primer extrabase en casa en lo que va de temporada y su manager Dave Roberts ya lo había pronosticado. “Sé que Ohtani aún no tiene un extrabase ni una carrera impulsada aquí en casa”, dijo Roberts en TV. “Es un poco extraño. Pero créanme, lo logrará, y creo que sucederá esta noche”.

San Francisco monitorea molestias de Luis Arráez

El venezolano Luis Arráez, segunda base de los San Francisco Giants, abandonó el partido del sábado contra los Orioles por una lesión en la mano derecha.

Luis Arraez is staying in the game after getting kicked in the hand on this play



📺: FOX pic.twitter.com/THm0jQWKiI — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 12, 2026

Arráez fue golpeado por una patada de Dylan Beavers en el cuarto inning cuando buscaba un rolling y Beavers avanzaba de primera a segunda. Aunque se mantuvo en el juego y conectó un sencillo en la parte alta de la quinta entrada, terminó siendo reemplazado por Christian Koss antes del sexto capítulo. No hay reportes que hablen de una dolencia grave, y probablemente los evaluarán día a día.

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