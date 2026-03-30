Últimas noticias y rumores de MLB | Ryan Weathers se estrena con Yankees, Kiké Hernández y más

Los New York Yankees verán hoy el debut de una de sus grandes adquisiciones del receso de temporada de MLB, cuando Ryan Weathers suba al montículo para abrir la serie en Seattle.

Hay mucha expectativa por ver la primera salida del lanzador que trajeron en un cambio desde Miami. Los analistas destacan que “entre los abridores zurdos, la velocidad de Weathers solo es superada por Tarik Skubal, dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana”. En su primera aparición del Spring Training hizo 23 pitcheos a más de 99 mph y tres veces superó las 101 mph.

Sin embargo dejó una efectividad elevada y hay preocupación por su tendencia a las lesiones: en 2025 tuvo una distensión en el flexor en la primavera y una distensión en el dorsal ancho izquierdo durante la temporada regular.

Two strikeouts in the first inning for Ryan Weathers 🔥 pic.twitter.com/8bs9DZTAOT — Yankees Videos (@snyyankees) March 8, 2026

“Estoy emocionado”, dijo Weathers, que tendrá a su padre en las tribunas el lunes. “Ha sido divertido ser un Yankee en la primavera, no me imagino cómo será durante el año. Hay un sentimiento de orgullo cuando llevas este logo y quieres hacerlo bien para el equipo y la organización. Así que no veo la hora de que me llamen y salir al campo a lanzar”.

Dodgers reportan progresos de Kiké Hernández

El utility de los Dodgers Kiké Hernández sigue su recuperación de una cirugía que tuvo en el codo izquierdo durante el receso de temporada. Está en lista de lesionados de 60 días y su regreso se espera para finales de mayo.

El último reporte sobre la salud del boricua indica que comenzó a batear en el campo a finales de marzo, lo que le permite mantenerse en el camino correcto para ser activado de la lista de lesionados una vez que sea elegible.

Tatsuya Imai habla de su debut con los Astros

El lanzador Tatsuya Imai fue abridor en más de 100 partidos durante sus ocho temporadas como profesional en la competitiva liga de Japón, pero el derecho admitió haber sentido nervios el domingo en su decepcionante debut en MLB con los Houston Astros.

“Salí al campo con ganas de divertirme, pero dicho esto, es un ambiente diferente al de cuando estaba en Japón”, dijo tras el juego. “Estaba algo nervioso, lo cual puede haber sido malo, pero simplemente era un ambiente diferente para mí”.

Al manager Joe Espada se mostró sorprendido por la cantidad de bases por bolas que Imai concedió: “Ha demostrado tener la capacidad de lanzar strikes. Estoy seguro de que Imai está ansioso por volver al montículo".

Tatsuya Imai debutó con los Astros | Troy Taormina-Imagn Images

Dos lanzadores de Red Sox dan pasos hacia su regreso

Los lanzadores derechos Kutter Crawford y Patrick Sandoval regresarán al montículo en Fort Myers, Florida, este lunes. El manager de los Boston Red Sox, Alex Cora, informó que los dos lanzarán en un partido simulado y que tienen programado un trabajo de cuatro innings cada uno. Ya tuvieron una primera sesión en la que lanzaron tres entradas, según Christopher Smith de MassLive.

Crawford, de 29 años, de edad tuvo problemas en la rodilla y la muñeca que le impidieron lanzar en 2025. Sandoval se recupera de una cirugía de codo a la que se sometió en 2024, y Boston podría optar por enviarlo al bullpen si demuestra estar sano.

Owen Caissie hizo historia con Marlins

Owen Caissie se convirtió este fin de semana en el primer jugador de los Miami Marlins en conectar un jonrón de walkoff desde JT Riddle el 16 de abril de 2017.

“Me quedé en blanco”, dijo Caissie, que tiene 5 hits en 10 turnos al bate, con dos dobles, un jonrón y cuatro carreras impulsadas. “No sé muy bien. No sé si los niños se imaginan algo así, pero fue increíble. Conseguir la victoria y la barrida fue genial”.

Sólo otros nueve jugadores en la historia de la franquicia han conectado tres extrabases en sus primeros tres partidos con el equipo.

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