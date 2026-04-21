Últimas noticias y rumores de New York Yankees | Aaron Judge tras Babe Ruth y Mickey Mantle, Cam Schlittler y más

En la serie del fin de semana de los New York Yankees contra Kansas City la superestrella de MLB Aaron Judge llegó a una cifra redonda: 90 jonrones conectados en el primer inning de un juego.

De acuerdo con datos recabados por ESPN, desde su debut en las Grandes Ligas en 2016 el capitán de la escuadra del Bronx ha conectado más vuelacercas en la entrada inicial de un partido que cualquier otro bateador en la última década. 17 más, para ser exactos.

Pero va por más. Los 90 vuelacercas en el primer inning de Judge lo acercan a las marcas de la franquicia de Nueva York. Por encima del outfielder en la historia del club sólo están Babe Ruth (126) y Mickey Mantle (103).

Aaron Judge comes ready to play... the Yankees captain recorded his 90th career home run in the first inning and 5th this season (2 more than any other player) 🔥



Since his debut in 2016, his 90 first inning HR are 17 more than any other player. pic.twitter.com/gOKFL5XdYN — ESPN Insights (@ESPNInsights) April 19, 2026

El portal de MLB destaca otras estadísticas: “Desde 2024, 43 de sus 120 jonrones han sido en la primera entrada. Su OPS de 1.051 en la primera entrada es sólido, pero aún inferior a su marca en la cuarta (OPS de 1.093) y la séptima (OPS de 1.118). Para el manager Aaron Boone lo importante es que la rapidez con la que batea Judge podría ser contagiosa.

“Creo que cuando el capitán se pone en racha como lo hace en la primera entrada —y parece que lo hace a menudo— sí que influye en el juego”, evaluó Boone. Judge parece no darle importancia a estos detalles: “Solo intento hacer mi trabajo”, dijo.

El prospecto Ben Hess fue inscrito en lista de lesionados

El equipo Somerset Patriots, sucursal Doble A de los Yankees, informó el fin de semana que puso en lista de lesionados de 7 días al lanzador Ben Hess.

El derecho de 23 años de edad es el quinto mejor prospecto de las granjas de los neoyorquinos. No se ha especificado la dolencia que lo llevó a ser incapacitado. “La lesión de Ben Hess no es buena. No estoy seguro de qué se trata, pero intentaré averiguarlo pronto. Tuvo cinco boletos en su última salida”, escribió el reportero Greg Johnson, que cubre al Somerset.

Aaron Boone recibe críticas por el manejo de Ben Rice

Hasta que Aaron Judge despertó la semana pasada, Ben Rice era el referente de la ofensiva de los Yankees. El inicialista y bateador zurdo de 27 años de edad lidera la Liga Americana en OBP, slugging y OPS (.476, .800 y 1.276, respectivamente), tiene average de .338, 8 jonrones, 6 dobles y 18 carreras impulsadas.

A pesar de esos números, el manager Aaron Boone ha decidido dejarlo en la banca ante abridores zurdos, lo que ha desatado críticas duras, entre ellas una del comentarista Michael Kay.

“¿Es Rice un jugador de rotación? Y disculpen mi lenguaje, pero Boone dice: ‘¡Claro que no!’. Pero cuando no es titular en cuatro o cinco partidos contra un lanzador zurdo, eso sí que indica que es un jugador de rotación”, dijo Kay en su programa de ESPN New York.

Buck Showalter evitó el retiro de Bernie Williams

El antiguo manager de los Yankees, Buck Showalter, contó una anécdota de cuando Bernie Williams el aún novato a su cargo en las ligas menores, Showalter decidió hacerlo un bateador ambidiestro y el outfielder boricua no reaccionó bien.

“Le hicimos cambiar y renunció”, dijo Showalter en YouTube. “Su padre me dijo: ‘Toma, guarda este número de teléfono; Bernie va a dejarlo. Sobre todo si le haces cambiar su forma de batear”. Un par de semanas después de que se tomó la decisión, Williams entró en la oficina de Showalter y le dijo que se iba a casa.

Showalter cuenta que tomó el teléfono y Williams preguntó a quién llamaba. Le dijo: “a tu padre”. Williams no regresó a Puerto Rico y fue una estrella con los Yankees como bateador ambidiestro.

Cam Schlittler está ansioso por lanzar en Boston

Los Yankees anunciaron a Cam Schlittler como abridor del tercer y último juego de la serie contra los Red Sox en Boston, el jueves, y el lanzador derecho está emocionado de subir al montículo por primera vez en Fenway Park.

Schlittler y su familia recibieron amenazas de muerte, pero eso no lo atemoriza. “No me importa que me odien”, le dijo a Joel Sherman del New York Post. “No tengo ningún problema con eso. De hecho, me motiva un poco más”.

“Va a ser loco. No estoy nervioso, pero va a haber mucho ruido”, agregó. “Probablemente habrá tipos de mi edad o un poco más jóvenes sentados justo afuera del bullpen (visitante), gritando lo que sea, probablemente, tirándome cosas, tratando de darme. Estoy emocionado”.

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