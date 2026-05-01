Últimas noticias y rumores de New York Yankees | Carlos Rodón envía un mensaje, Jasson Domínguez y más

El lanzador de New York Yankees Carlos Rodón cumplió este jueves su segunda salida de rehabilitación y tras su buen desempeño dio unas declaraciones que dejan entrever que se siente listo para hacer su debut en la temporada 2026 de MLB.

Con la sucursal Doble A de los neoyorquinos el zurdo de 33 años de edad hizo 75 pitcheos (51 en strike), y en 5.1 innings permitió una carrera con cinco inatrapables y repartió ocho ponches. En el Bronx todavía no han anunciado el próximo paso en el plan con su lanzador, que se esperaba estuviera listo para debutar alrededor del 5 de mayo.

“Me siento cerca”, le dijo Rodón a SNY Yankees. “Obviamente, no voy a decir que no. Quiero lanzar para mis muchachos allá arriba e intentar ganar partidos. Estoy listo cuando me lo pidan y me necesiten”.

Carlos Rodon's second rehab start is complete:



5.1 IP | 5 H | 1 ER | 0 BB | 8 K



Sat 92-94 MPH, topping out at 95 MPH.



LET'S GO RO.#Yankes pic.twitter.com/6uSRzQFcdQ — Fireside Yankees (@FiresideYankees) May 1, 2026

Paul DeJong se salió de su contrato con los Yankees

El veterano utility Paul DeJong es agente libre, después de que cumpliera su palabra y se saliera del contrato de ligas menores que le dieron los Yankees en la pretemporada.

Con 32 años de edad, DeJong estaba jugando en Triple A, donde bateaba para .203 con seis jonrones. Había avisado que si no era ascendido a MLB antes del 30 de abril ejercería su cláusula de salida.

Carlos Lagrange añade otro pitcheo a su repertorio

Ya Elmer Rodríguez consiguió debutar en Grandes Ligas y ahora otros de los prospectos de pitcheo de los Yankees, Carlos Lagrange, está trabajando fuerte para convencer a la organización de que también merece su oportunidad.

Un reporte del New York Daily News señala que el derecho dominicano- –que fue promovido a Triple A en 2026 - decidió ampliar su repertorio de lanzamientos. Su staff ya tenía una recta de cuatro costuras, un cambio de velocidad, un slider y un sweeper y ahora, Según Peter Larson, coach del bullpen de los RailRiders, ha estado lanzando una recta de dos costuras. Este pitcheo puede superar las 100 millas por hora.

“Creo que es un buen complemento”, dijo Larson, que trabajó con Lagrange en Doble A el año pasado. “Ya la lanzaba antes, pero para concentrarse en lanzar strikes, trabajó en esos otros lanzamientos los últimos dos años y luego la recuperó esta temporada”.

Gerrit Cole cambió su mecánica

El as de los Yankees, Gerrit Cole, ya tiene tres salidas de rehabilitación en ligas menores y sigue trabajando en su regreso a MLB, programado para dentro de un mes. En sus últimas apariciones sobre el montículo ha sido evidente que cambió su mecánica y ahora hace un movimiento por encima de la cabeza.

“No tengo una buena explicación”, le dijo Cole a Greg Johnson sobre esto. “Estuve lanzando la pelota con Joe Bello (coordinador de fisioterapia y rehabilitación de los Yankees) todo el verano pasado, y me sentí bien. Mantiene el ritmo. Recibí muchos comentarios positivos, ¿sabes? A la gente le gusta. No es que haga cambios si a la gente le gusta, pero es agradable escucharlo. En general, disfruto del ritmo. Creo que mantiene el ritmo del lanzamiento animado y fluido”.

Sigue la incertidumbre con Jasson Domínguez

El dominicano Jasson Domínguez no estuvo en el lineup de este viernes para el comienzo de la serie contra los Orioles en Yankee Stadium, lo que ha hecho incrementar los rumores sobre su estado físico.

Ni las redes del equipo ni el manager Aaron Boone han ofrecido actualizaciones sobre el resultado de las imágenes que se le practicarían al dominicano este jueves en Nueva York. Domínguez fue golpeado en el codo por un lanzamiento de Nathan Eovaldi el jueves en la noche y los rayos X no fueron concluyentes. No hay noticias sobre si necesitará ir a la lista de lesionados.

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