Ultimas noticias y rumores de New York Yankees | La fecha de debut de Gerrit Cole, Carlos Lagrange y más

Los New York Yankees han tomado una decisión clave respecto a su as, Gerrit Cole, de cara al inicio de la temporada. La organización optó por incluir al jerárquico derecho en la lista de lesionados de 15 días, lo que le permitirá mantener cierta flexibilidad en su proceso de regreso tras una larga recuperación.

El brazo de 35 años se sometió a una cirugía Tommy John marzo de 2025, que lo dejó fuera de toda la campaña pasada. Durante los Entrenamientos de Primavera, el seis veces All Star de MLB ha realizado dos aperturas, acumulando 2.2 entradas con una carrera permitida, tres hits y tres ponches, sin otorgar bases por bolas.

Si bien una ida a la lista de 60 días habría retrasado su regreso hasta finales de mayo, esta decisión abre la posibilidad de verlo en acción antes, aunque el popular equipo proyecta su vuelta entre finales de mayo y principios de junio.

Ante la ausencia del Cy Young de la Americana en 2023, Max Fried abrió en el Opening Day frente a los San Francisco Giants, mientras que la rotación también contará con Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers, al tiempo que Carlos Rodón también comenzó la zafra en la lista de lesionados, y Luis Gil, Novato del Año del joven circuito en 2024, fue enviado a Triple A.

Boone destacó la categoría de Max Fried en el Opening Night

Al margen del racimo de cinco rayitas en la alta de la segunda entrada, la clave del triunfo de los neoyorquinos en la Noche Inaugural contra los Giants estuvo en la soberbia labor monticular de Max Fried.

El zurdo, seleccionado a tres Juegos de Estrellas, apenas concedió dos imparables en 6.1 actos, ponchando a cuatro y otorgando un boleto. Asimismo, exhibió un control total del encuentro, con 53 strikes de 86 envíos al plato, lo que causó alabanza en elpropio Aaron Boone.

"Fue un verdadero test que (Fried) aprobó sobre qué tan bueno es de diferentes maneras. Su arsenal de pitcheos es devastador y hoy (miércoles) lo probó en todo tipo de conteo", detalló el dirigente de los Yankees a Yes Network.

La recta de Carlos Lagrange no es el lanzamiento más impresionante en los Yankees

La potencia en la recta suele acaparar titulares y eso quedó claro cuando Carlos Lagrange irrumpió en el cuartel de pretemporada de los mulos .

El joven dominicano, capaz de alcanzar velocidades de tres dígitos, no pasó desapercibido entre sus compañeros, pues figuras como Gerrit Cole calificaron su recta de “ridícula”, mientras el receptor Austin Wells aseguraba que el lanzallamas podría aportar al equipo grande de inmediato. Por su parte, Max Fried también anticipa un impacto importante del quisqueyano de 22 años.

Sin embargo y al margen del fenómeno de Lagrange, dentro de la novena del Bronx surgió otra revelación. Es que tanto Wells como Boone y el coach de pitcheo Matt Blake coincidieron en destacar el splitter del puertorriqueño Fernando Cruz como el lanzamiento más impresionante de la primavera.

"Nunca había visto a tantos buenos bateadores hacerle swing como si nunca hubieran visto ese pitcheo”, exclamó el estratega a la web de las mayores. “Eso siempre me llama la atención".

Barry Bonds estuvo cerca de irse a los Yankees

Durante la Opening Night entre Yankees y Giants en el Oracle Park, una de las máximas leyendas del béisbol, Barry Bonds, sorprendió al revelar una historia poco conocida sobre su carrera.

Invitado a la transmisión de Netflix, el histórico jonronero compartió cómo estuvo muy cerca de vestir el uniforme de los Bombarderos en 1992.

Barry Bonds on potentially signing with the Yankees (via @netflix):



"I would've been a Yankee, but Steinbrenner got on the phone and he called us, and he told me 'Barry we are going to give you the money to make you the highest paid player at that time', but you have to sign the… pic.twitter.com/4pYictFpbj — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 26, 2026

En aquel entonces, Bonds llegaba a la agencia libre tras siete campañas con los Pittsburgh Pirates y dos premios MVP de la Liga Nacional. Según relató, el entonces propietario de los Yankees, George Steinbrenner, lo contactó personalmente con una oferta récord para convertirlo en el mejor pagado de MLB; no obstante, la propuesta incluía una condición inesperada: debía firmar el contrato ese mismo día.

“Bueno, habría sido jugador de los Yankees, pero Steinbrenner se puso al teléfono, nos llamaron y me dijeron: ‘Barry, te vamos a dar el dinero, te convertiremos en el jugador mejor pagado, pero tienes que firmar antes de las 2:00 de esta tarde’. Y le dije ‘¿Perdón?’”, continuó Bonds. “Y simplemente colgué el teléfono”.

Finalmente el ex slugger zurdo pactó con San Francisco, donde consolidó su legado con múltiples premios MVP y una histórica cifra de cuadrangulares, marcando una era en la franquicia.

Yankees cambian a un infielder a los Nationals

El departamento de prensa de los propios mulos informó que el club envió al infielder Zack Short a los Washington Nationals por dinero a considerar.

A sus 31 años, el utility de cuadro accionó durante 13 desafíos en el Spring Training, dejando buen .278 de average con un notable .480 de OBP y una producida. Sin embargo, no logró convencer del todo al cuerpo técnico y gerencial, motivo por el cual había sido enviado a Triple A previo al traspaso.

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