Últimas noticias y rumores de Yankees de Nueva York | El plan con Jasson Domínguez, Anthony Volpe y más

Aunque la decisión causó revuelo en MLB, no fue una sorpresa cuando los New York Yankees anunciaron que enviarían a Jasson Domínguez a Triple A para comenzar la temporada. En el Bronx necesitan que el outfielder de 23 años de edad juegue a diario y eso no lo podía lograr en el equipo grande.

El dominicano perdió la titularidad en los jardines por un 2025 lleno de problemas defensivos y una pobre producción ofensiva. Su buen desempeño en el Spring Training (.347 de average, cuatro jonrones, un triple, dos dobles, 11 remolcadas y un OPS de 1.062) no cambió el plan de los neoyorquinos. En el Scranton llegó bateando y ya tiene promedio sobre .300, a la espera de que se defina su futuro.

Not too soon to be concerned with what we're seeing from Jasson Domínguez at Triple-A...https://t.co/q3hryhtem2 — Yanks Go Yard (@YanksGoYardFS) March 30, 2026

El problema para Domínguez es que en el Bronx tienen a tres de los 12 outfielders más productivos de la MLB y que la presencia de Giancarlo Stanton evita que ocupe el rol de bateador designado. Algunos portales consideran que fue lo mejor enviarlo a Triple para que “no frene su desarrollo, al menos hasta que los Yankees necesiten a todos sus jugadores disponibles en la recta final o en la postemporada”.

Si no lo cambian, lo mantendrán cerca en caso de algún jardinero se lesione o Trent Grisham no pueda producir como en 2025.

La curiosa marca de Ryan Weathers en su debut con Yankees

Había mucha expectativa por el debut de Ryan Weathers con el uniforme de los Yankees. No se vio mal y no tuvo decisión, y consiguió una marca curiosa.

Ante Seattle Weathers lanzó 4.1 innings, permitió 4 hits, concedió 2 bases por bolas, permitió una carrera limpia y ponchó a 7 bateadores.

La cuenta de redes sociales Pitchergami -que analiza las estadísticas de cada abridor- determinó que esa combinación específica de cinco números (innings/hits/carreras limpias/bases por bolas/ponches) no se había dado antes.

Anthony Volpe avanza en su recuperación

El campocorto Anthony Volpe se acerca a su regreso a la acción. El analista Bryan Hoch reportó que el infielder ha estado trabajando en la máquina de bateo y que se espera que se enfrente a lanzadores reales este miércoles en el complejo de Tampa.

Enfrentarse a lanzadores en vivo representa un paso clave en su recuperación de la cirugía en el hombro que tuvo en el receso de temporada. “Si todo sale bien el miércoles, una asignación de rehabilitación sería el siguiente paso antes de que Volpe se reincorpore al roster de las Grandes Ligas”, dijo Hoch.

Anthony Volpe se recupera de una lesión | Vincent Carchietta-Imagn Images

Ben Rice se alista para respaldar a Austin Wells

Los Yankees mantienen su plan de que Ben Rice sea receptor suplente, algo que podría precipitarse con el regreso de Anthony Volpe de la lista de lesionados. Cuando eso suceda podrían enviar a J.C. Escarra a Triple A, a pesar de que Rice pasó la pretemporada exclusivamente en primera base.

“Creo que cuantos más partidos juegue, más cómodo me sentiré”, dijo Rice sobre la posibilidad de estar detrás del plato. “Puedo entrenar todo lo que quiera, pero la realidad es que necesito seguir jugando para sentirme mejor. Así que espero que continuemos en esa dirección”.

Yankees se despiden de Ken Clay

El ex lanzador Ken Clay, quien ganó dos Series Mundiales con los New York Yankees en 1977 y 1978, falleció la semana pasada a los 71 años. Esos dos títulos fueron el logro más destacado de su carrera de cinco años en las Grandes Ligas.

De acuerdo con un reporte del New York Post, la causa de su muerte fueron problemas cardíacos y renales.

“El Dr. Jim Warner, director médico ejecutivo del Instituto Cardiovascular Centra en Lynchburg, Virginia, notificó a los Yankees el domingo que Clay falleció el jueves en su domicilio en Lynchburg”, dice la publicación.

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