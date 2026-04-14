Las últimas noticias de los Yankees sobre el regreso de Gerrit Cole y Carlos Rodón

A pesar del parpadeo de la última semana, los New York Yankees siguen teniendo el mejor cuerpo de abridores de esta temporada de MLB. Su efectividad colectiva de 2.56 es la más baja de los 30 equipos del circuito y lo mejor es que su manager, Aaron Boone, pronto tendrá refuerzos de lujo.

Boone informó este lunes de los avances en el trabajo de recuperación de dos piezas clave en la rotación del equipo del Bronx, Carlos Rodón y Gerrit Cole.

Ambos se sometieron a procedimientos quirúrgicos (Rodón para retirar fragmentos de hueso en el codo en el receso de campaña y Cole una Tommy John en marzo), lanzaron tres innings cada uno en una sesión de práctica de bateo en vivo durante los últimos dos días y están en camino a recibir sus asignaciones de rehabilitación, el paso previo a su reincorporación.

De momento se mantienen las fechas para su debut en esta zafra. “No tengo una opinión definida”, dijo Cole sobre su próximo paso. “Solo quiero asegurarme de que hagamos lo correcto. Así que creo que estamos analizando más información en los próximos días antes de tomar una decisión”.

The Yankees are currently deciding whether Gerrit Cole's next step will be a rehab start or not according to Aaron Boone (H/T: @BrendanKuty).



Cole faced live hitters on Sunday in Hudson Valley and made two appearances at the end of Spring Training. pic.twitter.com/qxJA1rYWZA — Fireside Yankees (@FiresideYankees) April 13, 2026

¿Cuál es el próximo paso con Carlos Rodón?

Si todo sigue bien, al zurdo de 33 años de edad lo recibirán en el equipo antes de que termine el mes de abril. No ha vuelto a dar señales de molestias en los isquiotibiales, que encendieron las alarmas hace poco más de una semana.

“Se vio bien. Hoy lanzó tres entradas y 50 lanzamientos”, dijo Boone el lunes en Nueva York. “Así que volverá a lanzar en cinco días, ya sea en vivo o en un partido, aún no lo sabemos. Está progresando bien”.

¿Qué sigue para Gerrit Cole?

El derecho de 35 años de edad que fue ganador del Cy Young en 2023 se integrará a la rotación de los Yankees entre finales de mayo y comienzo de junio. Se perdió toda la temporada de 2025 y no lanza en un juego oficial desde que abrió el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024, que Nueva York perdió con los Dodgers.

"Gerrit lanzó ayer tres innings y 42 pitcheos”, detalló el manager. “Si todo va bien esta semana, volverá a lanzar en cinco días. Si será en vivo o en un partido, eso se decidirá en los próximos días”.

“No tengo quejas”, dijo Cole sobre la sesión de práctica de bateo que tuvo el domingo. “La resistencia fue buena. Los lanzamientos estuvieron bien, fueron buenos, muy buenos. Estoy siendo un poco quisquilloso, pero todo estuvo bien”.

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