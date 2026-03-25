¿Por qué los Yankees colocaron a Gerrit Cole en la lista de lesionados de 15 días y no en la de 60?

Los New York Yankees inician la temporada regular de 2026 con importantes ajustes en su roster, marcados principalmente por la situación física de algunas de las piezas clave en la rotación, incluyendo su gran as Gerrit Cole.

Es que el Cy Young de la Liga Americana en 2023 fue incluido en la lista de lesionados de 15 días antes del juego inaugural de los Mulos, este miércoles en casa de los San Francisco Giants; una decisión que mantiene abierta la posibilidad de un regreso relativamente cercano.

Pues de haber sido transferido a la nómina de inactivos de 60 días, Cole no habría podido reaparecer en MLB hasta finales de mayo, así que la afamada organización del Bronx optó por una vía más flexible tras el progreso reciente del jerárquico diestro, quien se sometió a una cirugía Tommy John de codo en marzo de 2025, procedimiento realizado por el reconocido especialista Neal ElAttrache.

Desde entonces, su recuperación ha avanzado satisfactoriamente al punto de registrar dos aperturas en los Entrenamientos Primaverales, lo que refuerza el optimismo dentro del club.

Following Tuesday’s game, the Yankees made the following roster moves:

•Placed LHP Carlos Rodón on the 15-day injured list (retroactive to 3/22) with left elbow surgery recovery.

•Placed INF Anthony Volpe on the 10-day injured list (retroactive to 3/22) with left shoulder… — Yankees PR Dept. (@YankeesPR) March 25, 2026

La idea de los neoyorquinos es contar con el doble campeón de efectividad quizás en abril, en pro de gozar de un notable staff de iniciadores en el que se encuentran sanos, el zurdo Max Fried y el ascendente Cam Schlittler, junto a la todavía promesa Will Warren.

Claro que los movimientos de los Yankees no se limitaron al seleccionado a seis Juegos de Estrellas, tomando en cuenta que el Carlos Rodón también aterrizó en la lista de lesionados de 15 días, con efecto retroactivo al 22 de marzo, mientras continúa su rehabilitación por someterse a cirugía de codo. Al mismo tiempo, el campocorto titular Anthony Volpe dio a parar a la mencionada nómina, pero de 10 fechas, debido a una operación en el hombro izquierdo sufrida en octubre pasado.

En cuanto a decisiones del roster, el derecho dominicano Luis Gil, Novato del Año del joven circuito en 2024, resultó asignado a Triple A motivado a una estrategia del equipo, que arrancará la campaña con una rotación de cuatro brazos gracias a varios días de descanso en el calendario. Por otro lado, los Bombarderos reforzaron su outfield al quedarse con el contrato del veterano Randal Grichuk.

Con las mencionadas decisiones, los Yankees buscan equilibrar la cautela médica con la competitividad, mientras esperan recuperar activos clave a lo largo del nuevo curso.

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