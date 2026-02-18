Venezuela vs. México: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

México salió con la frente en alto después de ser terceros en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol y en esta oportunidad tiene grandes aspiraciones, aunque llegará con un equipo con algunas variaciones y liderado por Alejandro Kirk y Randy Arozarena.

Para desagrado del manager Benji Gil, no está por delante en los pronósticos sobre conjuntos tradicionalmente mencionados como favoritos, como la selección de Venezuela.

Hay una razón para ello y es que los suramericanos se presentan con un lineup de jugadores establecidos en MLB y muchos con etiqueta de estrellas como el MVP Ronald Acuña Jr., el veterano (y serio aspirante al Salón de la Fama) Salvador Pérez, el slugger Eugenio Suárez, el tres veces campeón bate Luis Arráez y otros.

Pero Gil se ha encargado de dejar claro que su escuadra, a pesar del duro golpe que significó la baja de Isaac Paredes, puede vencer a quien sea: “Un buen equipo en un evento como este del Clásico Mundial le puede ganar a un súper equipo, aunque pongas un MVP en cada posición. Ahorita me preguntan quién va a ser campeón, yo creo que vamos a ser nosotros”.

Ronald Acuña Jr. will play for Team Venezuela at the 2026 World Baseball Classic 🇻🇪 pic.twitter.com/vZbMo1Eb39 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) January 29, 2026

Receptor: William Contreras vs. Alejandro Kirk

Contreras ha hecho un gran trabajo detrás del plato desde que llegó a Milwaukee Brewers y en tres años con este equipo ha ganado dos Bates de Plata y conseguido un par de invitaciones al All Star, aunque en 2025 no fue tan deslumbrante. Kirk es tal vez la adición más importante para Benji Gil, un ganador del Bate de Plata con dos invitaciones al Juego de Estrellas que viene de establecer un tope personal con 15 jonrones y 76 remolcadas en Toronto.



Ventaja: Empate

Primera base: Willson Contreras vs. Rowdy Téllez

Téllez dio 17 jonrones entre Seattle y Texas en la temporada de 2025 en Grandes Ligas, pero no puede compararse con Contreras, que es tres veces All Star y que viene de su cuarta campaña en cinco años con al menos 20 jonrones, además de establecer topes personales en dobles (31) y remolcadas (80).



Ventaja: Venezuela

Segunda base: Luis Arráez vs. Luis Urías

Es verdad que el jugador mexicano puede jugar con solvencia en tres posiciones del cuadro interior, pero ofensivamente es muy poco su aporte. También es cierto que Arráez no es tan seguro en la defensa y que su producción de extrabases es limitada, pero su contacto lo compensa: fue líder en hits de la Nacional con 181 imparables y puede jactarse de ser tres veces campeón bate.



Ventaja: Venezuela

Tercera base: Eugenio Suárez vs. Ramón Urías

No hay dudas de que Urías es un defensor de primera categoría, y así lo avala su conquista de un Guante de Oro. Como su hermano, puede desenvolverse en otras posiciones del infield y carece de poder. La supremacía es clara para el venezolano, que desde 2018 sólo tiene dos temporadas de menos de 20 jonrones (y una de ellas fue la campaña recortada por el COVID-19) y no es un mal defensor.



Ventaja: Venezuela

Campocorto: Andrés Giménez vs. Nick González

El manager Gil celebró la adición de González, que es un infielder establecido en las Grandes Ligas con el equipo Pittsburgh Pirates y que por su defensa puede ser útil para la alineación mexicana. Giménez no viene de su mejor año por las lesiones, pero con Toronto dio 19 extrabases y remolcó 35 anotaciones, y es un ganador de tres Guantes de Oro.



Ventaja: Venezuela

Jardín izquierdo: Jackson Chourio vs. Randy Arozarena

El joven Chourio apunta a ser una estrella con Milwaukee y en dos temporadas en MLB ha conseguido más de 20 jonrones y 20 bases robadas por año, además de promediar 37 dobles por zafra. Pero aquí la balanza se inclina al lado de Arozarena por su experiencia - fue la gran sensación del torneo pasado - y porque tiene un poco más de poder.



Ventaja: México

Jardín central: Ronald Acuña Jr. vs. Alek Thomas

Thomas fue bien recibido en la selección mexicana porque es un bateador zurdo que en 2025 estableció algunos topes personales con Arizona y que tiene buenas métricas defensivas. Pero no hay discusión posible viendo que al frente tiene a Acuña, el MVP de la Liga Nacional en 2023, fundador del club 40-70, que tiene 5 invitaciones al All Star y 3 Bates de Plata y que además viene de su quinta campaña de al menos 20 cuadrangulares en 8 años en MLB.



Ventaja: Venezuela

Jardín derecho: Wilyer Abreu vs. Jarren Duran

Abreu ha ganado el Guante de Oro como jardinero derecho en dos campañas consecutivas y es también un jugador capaz de batear 30 dobles y 20 jonrones por año. Pero Duran viene de ser nombrado el mejor jardinero izquierdo de MLB en 2025, aunque en la selección de México tendrá que defender el bosque derecho. Su aporte defensivo y la velocidad en las bases serán valiosos para la escuadra de Gil y su bate zurdo puede ayudar en la producción.



Ventaja: México

Bateador designado: Salvador Pérez vs. Joey Meneses

Salvador Pérez tuvo en 2025 una temporada de 30 cuadrangulares, 35 dobles y 100 remolcadas y eso - junto a sus cinco Bates de Plata - basta para darlo vencedor en esta comparación porque Meneses no jugó en MLB en 2025. Meneses puede jugar en la primera base y Pérez, además de eso, puede estar detrás del plato, una posición en la que ganó 5 Guantes de Oro.



Ventaja: Venezuela

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol