Venezuela vs. Puerto Rico: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

Venezuela y Puerto Rico han protagonizado batallas memorables en competencias internacionales, y el Clásico Mundial de Béisbol es una de ellas. En la edición que se aproxima podrían volver a cruzarse, pero parten en circunstancias muy diferentes.

Mientras el equipo venezolano lleva a una gran cantidad de sus mejores jugadores: Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez y más, todos establecidos en Grandes Ligas y muchos con estatus de estrellas, mientras que la representación boricua quedó privada de hombres clave que no pudieron jugar el torneo como Carlos Correa y Francisco Lindor por los protocolos del seguro y Javier Báez por una suspensión por consumo de marihuana.

En Puerto Rico saben la magnitud de su pérdida, pero tratan de ver el lado positivo. “Es un equipo joven, que, por las razones que ya todos sabemos, no cuenta con esos jugadores (Correa, Lindor y Báez). Pero nos sentimos contentos porque, al final del día, muchos jóvenes van a tener la oportunidad de salir al terreno de juego y mostrar sus habilidades”, evaluó el gerente de la selección puertorriqueña, Carlos Beltrán.

Luis Vázquez y Bryan Torres, dos de las nuevas caras del Team Rubio: “Representar a mi país significa todo”. Ambos hablan con @primerahora sobre la oportunidad de jugar con Puerto Rico por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol. https://t.co/jh5LA90CD7 — Joseph Reboyras (@Reboyras_) February 13, 2026

“Vamos a competir. Ganar es la meta. Le pido a Dios que los muchachos salgan y den el máximo y demuestren su talento sobre todas las cosas. Hemos visto a través de los años que, cuando los muchachos se ponen la camisa de Puerto Rico, el equipo se crece, y eso es lo que esperamos. Que pongan un buen 'show', que pongan una buena representación y que les vaya bien”, agregó.

Receptor: William Contreras vs. Martín Maldonado

Con 39 años de edad Maldonado dijo que esta edición del torneo será su última competencia como jugador y ya anunció su retiro de MLB y su intención de ser manager. Posiblemente se alternará detrás del plato con Christian Vázquez y si bien será clave su manejo del pitcheo, no se espera aporte ofensivo. Por su parte, Contreras está convertido en un receptor de élite en MLB por su trabajo defensivo y también responde con el madero: en tres años con Milwaukee tiene dos Bates de Plata y un par de invitaciones al All Star.



Ventaja: Venezuela

Primera base: Willson Contreras vs Emmanuel Rivera

Rivera no tenía un lugar asegurado en la alineación titular hasta que se confirmaron las ausencias de las grandes figuras en la escuadra boricua. Se piensa que se alternará en las esquinas del infield con Nolan Arenado. Tiene algo de experiencia como inicialista y disputó sólo 42 partidos con Baltimore en 2025, por lo que tiene ante sí una buena oportunidad de mostrarse. El mayor de los hermanos Contreras ha tenido muchos altibajos pero es tres veces All Star y viene de su cuarta temporada en cinco años con por lo menos 20 jonrones y fijó topes personales en dobles (31) y remolcadas (80).



Ventaja: Venezuela

Segunda base: Luis Arráez vs. Willie Castro

Castro acaba de firmar con Colorado Rockies y tendrá en 2026 su primera experiencia en el Clásico Mundial. Dividió la campaña de 2025 entre Minnesota y los Cubs y los reportes destacan que entre su herramientas están la versatilidad defensiva y su condición de bateador ambidiestro. Pero no está al nivel de Arráez, que si no es tan seguro en la defensa también puede jugar varias posiciones y cuyo contacto lo hará clave como primer bate en Venezuela.



Ventaja: Venezuela

Tercera base: Eugenio Suárez vs. Nolan Arenado

Arenado sigue siendo un seguro en la defensa de la antesala, la posición en la que ganó 10 Guantes de Oro, pero ya vislumbra el paso a la inicial y tampoco le ha ido bien en la ofensiva. De hecho viene de su peor temporada con 12 jonrones y 52 remolcadas. En cambio Suárez es solvente defensor pero tiene el poder como su marca de fábrica: acaba de dar 49 jonrones por segunda vez en su carrera y está en la élite entre los sluggers de MLB desde 2017.



Ventaja: Empate

Campocorto: Andrés Giménez vs. Edwin Arroyo

El campocorto de Puerto Rico quedo herido de gravedad por la ausencia de Lindor, que además sería el capitán de la selección. Su baja le dará oportunidad de jugar a Arroyo, que es un prospecto de primer nivel y con buenas proyecciones en Cincinnati. Giménez es un defensor de primer nivel con tres Guantes de Oro como segunda base y Toronto anunció que regresará su posición natural de campocorto, lo que empezará a ejecutarse en el Clásico.



Ventaja: Venezuela

Jardín izquierdo: Jackson Chourio vs. MJ Meléndez

Meléndez no se ha distinguido por sus cualidades ofensivas y eso lo tuvo relegado con Kansas City Royals en cuatro años, pero hay esperanzas de que impulse su carrera ahora que firmó con los Mets en la agencia libre. Aunque tiene más experiencia en MLB que Chourio, el venezolano tiene dos temporadas completas en las mayores en las que ha conseguido más de 20 jonrones y 20 bases robadas, además de promediar 37 dobles por año.



Ventaja: Venezuela

Jardín central: Ronald Acuña Jr. vs. Eddie Rosario

Rosario llegó a Atlanta en 2021 justo para suplir la ausencia de Acuña, que tuvo ese año su primera cirugía en la rodilla, y su adquisición fue clave para que Atlanta Braves conquistara el título de la Serie Mundial en 2021 (fue el MVP de esa Serie de Campeonato). Pero el veterano sólo jugó cinco partidos en MLB en 2025 mientras que el venezolano MVP de la Liga Nacional en 2023, viene de su quinta campaña de al menos cuadrangulares en 8 años en Grandes Ligas.



Ventaja: Venezuela

Jardín derecho: Wilyer Abreu vs. Heliot Ramos

Abreu hizo historia con Boston Red Sox cuando en 2024 ganó el primero de sus dos Guantes de Oro (volvió a ganar en 2025), pero está mostrando que es más que un buen jugador defensivo: tiene capacidad de batear 30 dobles y 20 jonrones por año. Heliot Ramos, de San Francisco, es una de las mejores piezas en el roster del manager Yadier Molina y tiene dos campañas seguidas de al menos 20 jonrones y 20 dobles.



Ventaja: Puerto Rico

Bateador designado: Salvador Pérez vs. Christian Vázquez

No hay mucho qué evaluar aquí. Vázquez sigue como agente libre tras sumar 71 jonrones y 349 impulsadas de por vida en 11 temporadas en MLB y se alternará con Martín Maldonado la receptoría y el rol de designado. Por su parte, Pérez tuvo en 2025 una campaña de 30 jonrones, 35 dobles y 100 remolcadas.



Ventaja: Venezuela

